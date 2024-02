Người Sài Gòn quyên góp bánh kẹo dư sau Tết

TP HCMChiều mùng 8 Tết, Song Thương mang ba túi kẹo của gia đình đến điểm quyên góp ở quận 1 để chuyển lên vùng cao cho trẻ em nghèo.

Cô gái 25 tuổi ở quận Bình Thạnh nói gia đình đã chuẩn bị 5-7 kg kẹo, bánh, mứt các loại cho Tết. Sau một tuần, Thương vẫn còn dư khoảng hai kg.

Chiều 17/2, cô đọc thông tin về một dự án quyên góp bánh kẹo để mang đến cho trẻ em vùng cao, vùng biên giới nên đóng gói và mang đến điểm tiếp nhận.

"Thông thường nhà tôi sẽ chia cho mọi người hoặc để đến khi hết hạn sử dụng rồi bỏ đi", Thương kể. "Việc được góp một phần cho dự án này khiến tôi cảm thấy ý nghĩa bởi bánh kẹo được mang đến cho người cần".

Người dân mang bánh kẹo đến điểm quyên góp ở quận Tân Phú, TP HCM, tháng 1/2024. Ảnh Nhân vật cung cấp

Dự án được nhóm thiện nguyện Fly to sky bắt đầu triển khai từ ngày 14/2 (mùng 5 Tết Nguyên đán). TP HCM có 10 điểm tiếp nhận ở các quận, huyện, trung bình mỗi ngày 100-150 lượt người đến quyên góp.

Người sáng lập dự án là Lê Văn Phúc, 22 tuổi, nói họ đã có ba năm thực hiện từ ý tưởng không muốn thực phẩm bị lãng phí. "Mỗi dịp Tết, các gia đình thường chuẩn bị rất nhiều thức ăn nhưng lại không dùng hết rồi bỏ đi", Phúc nói.

Nhóm tiếp nhận bánh, kẹo, hạt, mứt, thực phẩm, đồ hộp sau Tết còn nguyên chất lượng, chưa được sử dụng và còn hạn sử dụng. Số lương thực này sẽ được phân loại, đóng gói để chuyển đến cho người cần.

8h sáng 19/1, Phạm Thành Tài, 20 tuổi, mang hai kg thực phẩm gồm bánh pía, kẹo mè và mứt đến điểm tiếp nhận TP Thủ Đức. Nam sinh viên quê Bạc Liêu, được bạn bè giới thiệu thông tin dự án.

Thông thường, thực phẩm sau Tết sẽ được gia đình anh chia cho trẻ em cùng xóm. Tuy nhiên, số lượng năm nay quá nhiều, họ gửi Tài mang lên thành phố quyên góp.

Trước khi đi, gia đình anh đã chọn ra những túi bánh chưa bóc hộp ngoài, không bị bóp méo để cho đi.

"Năm kinh tế khó khăn tôi nghĩ nhiều gia đình không đủ điều kiện mua kẹo mứt", Tài nói. "Thật vui vì tôi có thể đóng góp được phần nhỏ cho họ".

Kim Châu, 19 tuổi, tình nguyện cho mượn không gian nhà riêng ở quận Bình Tân làm điểm tiếp nhận. Gia đình cô còn dành căn phòng 20 m2 để chứa bánh, kẹo.

Châu nhận cuộc gọi đặt lịch hẹn đến quyên góp các khung giờ trong ngày trong khi gia đình bốn người hỗ trợ vận chuyển, phân loại và bảo quản. Hàng xóm của cô cũng mang bánh, kẹo sau Tết đến quyên góp.

Anh Lê Văn Phúc cho biết, dự án sẽ kéo dài trong hai tháng. Toàn bộ số bánh kẹo này sẽ được phân loại, chia đều và gửi đến các em nhỏ thuộc những xã vùng cao, khó khăn ở các tỉnh Gia Lai, Bình Phước và Điện Biên.

Năm 2023, dự án đã trao 710 suất bánh, kẹo cho thiếu nhi khó khăn tại các xã biên giới của tỉnh Gia Lai, Long An và Điện Biên.

Nhóm thiện nguyện Fly to Sky của Phúc ra đời cách đây 6 năm đến nay đã thực hiện hơn 27 dự án, hơn 150 chương trình, chiến dịch tình nguyện trải dài khắp hơn 22 tỉnh, thành phố. Tháng 12/2023, Fly to Sky đã được trao giải Dự án Triển vọng trong Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng do báo Nhân Dân tổ chức.

Ngọc Ngân