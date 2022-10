Namibia là quốc gia thứ 99 Hoàng Thúy Anh đặt chân đến và tháng 12 chị sẽ tới một đảo quốc trên biển Caribbean để hoàn thành con số 100.

Hoàng Thúy Anh, người Mỹ gốc Việt hiện sống tại bang Texas, làm kinh doanh. Ngày 28/10, chị vừa trở về nhà sau khi hoàn thành chuyến đi đến Namibia. Đây là quốc gia thứ 99 chị đặt chân.

Địa điểm chị ấn tượng nhất tại quốc gia này là hoang mạc ven biển Namib, được mệnh danh là sa mạc cổ xưa nhất thế giới với hơn 55 triệu năm tuổi. "Cảnh quan ở đây khiến tôi nhớ đến Iceland, cũng đồi núi trập trùng và mang vẻ đẹp siêu thực. Nhưng Iceland lạnh giá và ẩm ướt, khiến tôi ngỡ mình đang ở mặt trăng. Namibia nóng và khô, làm tôi liên tưởng như đang lạc bước trên sao hỏa", chị nói.

Người phụ nữ Việt đi 99 nước trên thế giới Thung lũng chết tại Namibia. V

Namibia đang vào mùa xuân, thời tiết mát mẻ rạng sáng và tối. Vì vậy, mọi hoạt động du lịch, khám phá đều diễn ra từ 5h30 đến 10h, vì sau đó nhiệt độ rất cao, lên đến 35 độ C, hoặc vào đêm. Cuộc sống tại sa mạc khác xa đô thị, mọi người dậy từ rất sớm. Do đó, chị Thúy Anh dậy khoảng 5h15 theo họ. Sau khi vệ sinh cá nhân, cả đoàn lên xe để đến công viên quốc gia để đợi 6h vào cửa.

Namibia là một trong bảy nước châu Phi chị Thúy Anh đi đợt này, kéo dài một tháng từ 28/9 đến 28/10. 6 nước còn lại gồm Tanzania, Ethiopia, Mozambique, Angola và hai đảo quốc Seychelles và Mauritius. Lý do chị chọn đi châu Phi dịp này vì đây là lục địa chị "nợ" nhiều nhất. "Châu Phi có hơn 50 nước, mà tôi mới đi được vài nơi. Vì vậy tôi muốn đến đây để hiểu nhiều hơn về lục địa này".

Chị Thúy Anh chụp tại sa mạc Namib.

Ban đầu, Thúy Anh chỉ định đi 5 nước miền đông châu Phi. Nhưng khi bay từ Zanzibar, Tanzania tới Seychelles bằng Kenya Airways, chuyến bay của chị bị hoãn tận 4 ngày. Lý do là có quá ít người bay chặng này, nên hãng cần gom khách. Chị nói cũng may là vẫn còn tiền, và có kinh nghiệm đi du lịch nhiều. Do vậy, sau khi nghe thông báo, chị quyết định tìm chuyến bay khác khởi hành sớm nhất. Chị tìm được một chuyến tới Seychelles, và nối chuyến tại Ethiopia. Thời gian chờ nối chuyến một ngày. Chị tranh thủ tham quan Ethiopia, quốc gia vốn không nằm trong danh sách đi lần này.

Khi biết Thúy Anh định đến châu Phi, nhiều người bạn Mỹ của chị ngăn cản. Họ lo ngại vì đó đều là các nước nghèo, chưa phát triển nên chị Thúy Anh có thể đối mặt với trộm cướp. "Những người bạn Mỹ của tôi không thích đến những nơi quá nghèo. Họ nói rằng nhìn cuộc sống nghèo khó của người dân địa phương, họ sẽ rơi vào trầm cảm vì thương, và không còn hứng thú khám phá du lịch", chị nói.

Nhưng Thúy Anh không nghĩ như vậy. "Nhiều tiền đâu có nghĩa là sướng. Người giàu vẫn khóc đó thôi. Còn người không có tiền chưa chắc họ đã thấy khổ". Khi đến nơi, chị thấy người dân châu Phi rất nhiệt tình, thật thà. Họ sống vui vẻ, không suy tính nhiều, nên không nhiều lo âu. Trẻ con hiếu động, tinh nghịch. Chúng chơi đùa vui vẻ. Chị thấy trẻ em các quốc gia giàu có mới đáng buồn, vì mỗi đứa một điện thoại ngồi nghịch, đôi khi cha mẹ giao tiếp với chúng còn khó. Nhưng ở châu Phi thì không vậy. Hơn nữa, đến các quốc gia nghèo du lịch cũng là cách giúp người dân ở đó kiếm thêm tiền.

Chuyến đi lần này, chị cũng nghe mọi người nói nhiều về móc túi, cướp giật. Nhưng chị tự nhận mình quá may mắn, vì hành lý về đến Mỹ vẫn an toàn, không thất lạc, mất mát.

Sau chuyến đi đến nước thứ 99, chị Thúy Anh dự định nghỉ ngơi một tháng. Tháng 12, chị định đến một đảo quốc trên biển Caribbean để làm tròn danh sách 100 nước. Tháng 12 cũng là thời điểm đẹp để ghé thăm khu vực này.

Các chuyến du lịch của chị Thúy Anh đều tự túc. Trước khi đi, chị sẽ lên mạng đọc tài liệu, tham khảo những bài tư vấn, đặt vé, khách sạn. Đến nơi, hoặc chị sẽ tự do khám phá, hoặc mua tour theo ngày tại nơi đó để tham quan. Thúy Anh không đặt mục tiêu đến bao nhiêu nước như một bảng thành tích để khoe mọi người. Chị đơn giản nghĩ rằng "đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Theo chị, việc đi du lịch khắp nơi, học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ, nhìn ngắm thế giới, tiếp xúc với mọi người là điều rất thú vị và đáng tự hào.

Thúy Anh chụp ảnh ở Mozambique.

"Đi du lịch vui lắm" chị nói. Và không phải cứ phải đến những nước giàu có, phát triển hiện đại mới vui. "Đến đâu, tôi cũng thấy vui. Mỗi nơi có những vẻ đẹp khác nhau. Nhiều nước nghèo nhưng người dân thân thiện. Mình học được rất nhiều điều về cách nhìn cuộc sống của họ".

Về quan điểm đi du lịch, chị Thúy Anh chú trọng khám phá văn hóa, nên thích ghé thăm nhà người dân địa phương. Bên cạnh đó, chị cũng rất hào phóng trong việc nuông chiều bản thân. Chị thích mặc đẹp khi đi du lịch và ở những nơi an toàn, đẹp đẽ. Chị cũng thích chụp ảnh, để ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ ở các nơi mình ghé qua.

Cũng chính vì tính cách chỉn chu, yêu cái đẹp, chị Thúy Anh ít nhất hai lần được "hưởng lợi" từ việc mặc đẹp. Trong lần bay từ Seychells, nhân viên ở quầy làm thủ tục khen chị mặc sang trọng và đẹp. Điều bất ngờ là người này quyết định nâng hạng cho chị và người bạn đi cùng lên thương gia. Lúc này, Thúy Anh chỉ nghĩ họ đùa, nên vui vẻ cám ơn. Nhưng đến khi nhìn vé để tìm cổng lên máy bay, chị mới bất ngờ thực sự khi nhìn thấy vé mình in chữ ghế hạng thương gia.

Lần khác, khi chị bay từ Mozambique với hành lý xách tay tối đa 7 kg. Nhưng đồ của chị lên đến 13 kg. Chị có giải trình với nhân viên sân bay về việc quá cân, muốn mua thêm số cân hành lý. Tuy nhiên, người nhân viên ở đó cũng khen chị mặc đẹp, và nói rằng lần này sẽ ưu tiên chị. Do đó, Thúy Anh lên máy bay mà không bị tính thêm tiền quá cân. "Những kỉ niệm đó thật vui. Mặc đẹp đi du lịch cũng là một lợi thế", chị nói.

Là người đam mê du lịch, mỗi năm Thúy Anh thường đi du lịch quốc tế ít nhất 6 lần. Mỗi lần, chị đi khoảng một tuần. Pháp là nơi chị ở lại lâu nhất, và đến nhiều nhất do có gia đình chị gái đang sinh sống. Ngoài ra, chị thích đến các nơi như Nhật Bản, Pháp, Brazil, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi... Thúy Anh không liệt kê Việt Nam vào danh sách các điểm đến yêu thích nhất, vì Việt Nam là nhà, không phải là nơi xa lạ để đến du lịch.

Thúy Anh đến Pháp hồi đầu năm 2022.

Quốc gia đầu tiên chị đi du lịch là Đức, vào năm 2001. Chuyến đi đó chị tới thăm bố đẻ đang sinh sống tại đây, và ở lại hai tuần. Khi đó, nước Mỹ vừa trải qua cuộc khủng bố 11/9 nên an ninh sân bay làm rất chặt. Tại Mỹ, chị phải qua hai lần soi chiếu an ninh. Đến Đức, chị phải đi qua cổng soi chiếu ba lần. Vì soi chiếu quá nhiều nên chị bị lỡ chuyến tàu về thành phố nơi bố chị đang sinh sống. Lần đầu đến châu Âu, lại đi một mình, chị khá run. May mắn, chị được những người ở sân bay giúp đỡ nhiệt tình để liên lạc với bố, và hướng dẫn cách bắt tàu xe an toàn.

Chị Thúy Anh thường đăng các bức ảnh đẹp về các chuyến đi của chị lên trang cá nhân. Chị cũng có thói quen đầu tư trang phục để chụp ảnh, nên các chuyến đi của chị thường toát lên vẻ sang chảnh, lộng lẫy. Nhiều người cũng thường để lại bình luận như bày tỏ sự ghen tỵ với Thúy Anh. Nhưng chị nói rằng mọi người hãy nhìn sang một chiều hướng khác, tích cực hơn. "Hãy nghĩ rằng tôi là người đi trước, và chia sẻ lại cho mọi người cách đi lại, di chuyển, các trải nghiệm du lịch để các bạn có chuyến đi tiết kiệm, suôn sẻ, nhanh chóng hơn", chị nói.

Phương Anh

Ảnh: NVCC