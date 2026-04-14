Người phụ nữ và em bé ngã vào xe tải: rủi ro của giao thông hỗn hợp

Đồng NaiĐi sát xe bồn, người phụ nữ chở em bé phía trước bị xe bồn hất ngã, hôm 13/4 tại Tân Triều.

Tình huống giao thông: Chở theo em bé ngồi phía trước, người phụ nữ lái xe máy đi song song với xe bồn. Đến nút giao, dù con đường rất thoáng, xe máy và xe tải vẫn từ từ hút vào nhau. Sau khi bị huých trúng, người phụ nữ mất thăng bằng, xe máy đổ, hai người ngã ra đường. Người phụ nữ bị bánh sau xe tải cán qua và tử vong, em bé may mắn không ảnh hưởng.

Người phụ nữ chở em bé ngã vào xe bồn Video: CTV

Kỹ năng lái xe: Các tuyến đường ở Việt Nam hầu hết được tổ chức giao thông hỗn hợp, tức nhiều loại phương tiện cùng đi chung một làn đường. Vì vậy, tình huống các xe đi sát vào nhau khi đến nút giao, chuyển hướng, quay đầu là rất phổ biến. Nếu trên đường thẳng, các phương tiện giữ lái, rủi ro va chạm thấp, nhưng khi chuyển hướng, các xe dễ dính vào nhau vì bị hạn chế tầm nhìn, kích thước, tốc độ khác nhau.

Trong tình huống trên, kỹ năng cần có với người đi xe máy là thỉnh thoảng phải quan sát cả hai bên và gương chiếu hậu để xem có phương tiện nào cỡ lớn đang tiến tới, đặc biệt khi vào các nút giao, chuyển hướng. Nguyên tắc luôn là tránh càng xa càng tốt khi gặp các phương tiện lớn.

Bên cạnh đó, với người lái xe tải, container, xe khách, cần quan sát từ sớm, hạn chế lấy lái nhiều, gấp khi chuyển hướng. Nếu thấy không chắc chắn về tầm nhìn, có thể sử dụng thêm một vài lần bấm còi ngắt quãng.

Nguyên Vũ