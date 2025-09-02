Người phụ nữ thổi còi bắt 'nộp rác' ở lễ diễu binh

Hà NộiChị Đậu Thị Thắng dành 10 ngày rong ruổi khắp các tuyến phố quanh Ba Đình để dọn rác, khuyến khích tinh thần giữ gìn vệ sinh chung.

10 ngày qua, người dân tập trung trên các tuyến phố Quán Thánh - Thanh Niên - Hùng Vương đã quen với hình ảnh người phụ nữ khoảng 40 tuổi, luôn tay thu dọn rác cùng tiếng còi giục giã. Đó là chị Đậu Thị Thắng, huấn luyện viên bơi lội tại Trung tâm thể thao Ba Đình.

Ý tưởng này đến với chị sau buổi tổng duyệt tối 21/8. Chứng kiến cảnh tượng rác thải vương vãi khắp phố Quán Thánh - nơi đang công tác, trong khi các công nhân vệ sinh phải làm việc thâu đêm, khiến chị trăn trở.

"Đường phố lúc đó rực rỡ cờ hoa, từng gốc cây, thảm cỏ đều được chăm chút. Tôi nghĩ mình phải làm gì đó để góp phần giữ gìn vẻ đẹp này", chị Thắng chia sẻ.

Nữ huấn luyện viên thổi còi dọn rác ở lễ diễu binh Video ghi lại cảnh chị Đậu Thị Thắng tình nguyện thu gom rác trên phố Quán Thánh, sáng 24/8. Nguồn: Mầm xoài non

Từ ngày 23/8, nữ huấn luyện viên bắt đầu hành trình đặc biệt. "Hành trang" chỉ có vài chiếc túi nylon cỡ lớn và chiếc còi vốn dùng để huấn luyện học viên. Chị đi khắp cung đường từ Quán Thánh, Thanh Niên đến Hùng Vương, len lỏi vào đám đông đang chờ đợi. Cứ 10 phút, tiếng còi lại vang lên kèm theo lời rao: "Ai có rác cho em xin ạ!".

Thay vì để mọi người tự tìm chỗ vứt, chị chủ động đến từng nhóm, vui vẻ nhận lấy vỏ chai, túi nylon, hộp xốp. Hành động của chị khiến không khí trở nên thân thiện. Nhiều người ban đầu e ngại ăn uống vì sợ xả rác, sau đó đã thoải mái hơn. "Mọi người cứ vui vẻ hòa mình vào không khí hào hùng của dân tộc, còn rác đã có tôi lo", chị nói.

Không chỉ dọn rác, chị Thắng còn khuấy động không khí bằng cách bắt nhịp cho mọi người cùng hát những bài ca cách mạng, khiến thời gian chờ đợi bớt mệt mỏi.

Hải Trang, 25 tuổi, ở phường Ngọc Hà, từng ngỡ chị Thắng là nhân viên môi trường. "Lúc đầu tôi nghĩ chị ấy làm theo nhiệm vụ, nhưng khi biết chị là người dân tình nguyện, tôi thực sự ngưỡng mộ", Trang nói.

Chị Thắng dự định làm vào những ngày diễu binh chính, nhưng thấy người dân xếp hàng chờ đợi trước 2-3 ngày, chị quyết định sắp xếp công việc cá nhân để có mặt mỗi ngày. Chị bắt đầu từ khi dòng người đổ về và kết thúc khi đường phố đã vãn người. Rác thu gom được chị tập kết gọn gàng tại một điểm để xe chuyên dụng của công ty môi trường đến thu dọn.

Những hình ảnh và video về "người phụ nữ thổi còi dọn rác" được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận cảm phục. Tuy nhiên, chị khẳng định việc mình làm không phải để nổi tiếng. "Tôi chỉ muốn góp sức nhỏ để giảm tải công việc cho các công nhân môi trường và lực lượng chức năng", chị nói.

Ngoài dọn rác, chị Thắng cũng tình nguyện hỗ trợ các cựu chiến binh di chuyển đến các khu vực có ghế ngồi ưu tiên để xem diễu binh từ ngày 24/8 đến nay. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Công việc của chị không chỉ dừng lại ở việc nhặt rác. Chị còn trở thành một "hoa tiêu" đặc biệt, chuyên hỗ trợ các cựu chiến binh từ khắp các tỉnh thành về Hà Nội. Thấy nhiều cụ ông, cụ bà loay hoay giữa dòng người đông đúc, chị chủ động hỏi han và dẫn họ đến các khu vực ưu tiên. Chị còn công khai số điện thoại cá nhân để ai cần giúp đỡ có thể liên hệ.

Nhờ sự kết nối của chị, nhiều gia đình ở Hà Nội đã mở cửa đón các cựu chiến binh về ở miễn phí. Chị cũng xin phép Trung tâm thể thao Ba Đình mở cửa để mọi người có thể vào nghỉ ngơi, sử dụng nhà vệ sinh.

Chị Đậu Thị Thắng, huấn luyện viên bơi lội tại Trung tâm thể thao Ba Đình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chiều 2/9, sau khi lễ diễu binh kết thúc và đường phố đã sạch sẽ, chị Thắng vẫn nán lại, đưa một cựu chiến binh đi ăn trưa rồi giúp bác bắt xe về Hải Phòng.

"Trong những ngày trọng đại của đất nước, được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cũng khiến bản thân hạnh phúc", chị Thắng nói.

Quỳnh Nguyễn