Người phụ nữ sát hại bạn trai ở TP HCM

Sau cuộc nhậu trước chung cư ở phường Thạnh Mỹ Tây, Ninh Tuyết Anh, 43 tuổi, xảy ra mâu thuẫn với bạn trai, về nhà lấy dao rồi quay lại đâm tử vong.

Ngày 11/4, Ninh Tuyết Anh bị Công an TP HCM tạm giữ hình sự, điều tra hành vi Giết người. Nạn nhân là ông Vũ, 49 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, trưa 9/4, Tuyết Anh cùng ông Vũ và hai người khác nhậu trước chung cư Nguyễn Ngọc Phương, phường Thạnh Mỹ Tây. Trong lúc uống rượu, hai người xảy ra cự cãi. Người phụ nữ sau đó đi xe máy về nhà, lấy dao rồi quay lại tìm bạn trai.

Khi thấy ông Vũ đang nằm ở khu vực bờ kè gần đó, Tuyết Anh lao tới đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, cảnh sát trích xuất camera, lấy lời nhân chứng, nhanh chóng truy xét và bắt giữ nghi phạm.

Bước đầu, nguyên nhân án mạng được cho xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Vụ án đang được điều tra.

Nhật Vy

* Tên nạn nhân đã thay đổi