'Người phụ nữ ngồi im' châm ngòi cuộc cách mạng đòi quyền bình đẳng

Trong xã hội thượng tôn người da trắng thời kỳ đó, một phụ nữ lao động tầng lớp dưới, thêm màu da không thuộc loại "được ưu tiên" trong luật pháp, Rosa cần rất nhiều can đảm, dù chỉ để ngồi im một chỗ. Nhưng cô ấy càng phải can đảm hơn để đứng trước cuộc đấu tranh hàng trăm ngày sau đó cùng cả cộng đồng mình.

Rosa không phải là người Mỹ gốc Phi đầu tiên làm điều này. Trên thực tế, hai phụ nữ da đen khác trước đó đã bị bắt trên xe buýt ở Montgomery và được những người ủng hộ dân quyền coi là đầu mối liên hệ tiềm năng để thách thức luật pháp. Tuy nhiên, cả hai sau đó đều tỏ ra ngần ngại và dần rút lui.

Nhưng Rosa thì khác, cô luôn toát ra sự nhân hậu, chân thành nhưng vô cùng mạnh mẽ, kiên cường. Những người lãnh đạo phong trào đấu tranh dân quyền đã trao niềm tin đúng người, vụ án của Rosa đã gây ra một chuỗi phản ứng cộng đồng vô cùng sôi sục.

Cuộc tẩy chay xe buýt công cộng của người da đen ở Montgomery kéo dài 381 ngày, đánh dấu cuộc biểu tình quy mô lớn đầu tiên của đất nước chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Cuối cùng, Tòa án Tối cao loại bỏ luật ưu tiên với người da trắng trên hệ thống xe buýt công cộng ở Alabama.

Nó cũng thúc đẩy nhiều cuộc biểu tình các thành phố khác, điển hình là phong trào của Martin Luther King, Jr., lãnh đạo nổi tiếng toàn thế giới của phong trào dân quyền.

Barack Obama, tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ trên chiếc xe buýt lịch sử, nơi Rosa Park "ngồi im" để đòi dân quyền năm 1955. Ảnh: The Henry Ford

Với việc thúc đẩy sự ra đời Đạo luật Quyền Công dân năm 1964 và Đạo luật Quyền Bầu cử năm 1965, Rosa Park được mệnh danh "mẹ đẻ của cuộc đấu tranh dân quyền", một trong những cuộc cách mạng xã hội vĩ đại nhất trong lịch sử hiện đại Mỹ.

Tổng thống Obama, trong số nhiều người khác, ghi nhận "hành động của Rosa Parks không đơn giản là "ngồi im", nó đã truyền cảm hứng cho các phong trào dân quyền kéo dài cho đến ngày nay.

"Rosa Parks nói với chúng ta rằng dù là ai, luôn có điều gì đó ta có thể làm để thay đổi thế giới theo cách của mình", ông Obama nói trong buổi lễ khánh thành bức tượng của bà tại Điện Capitol năm 2013, nơi Rosa được vinh danh cùng với nhiều đời tổng thống và các nhà lãnh đạo quân đội khác.

Chiếc xe buýt số 2857 lịch sử được trùng tu cẩn thận, hiện đang đậu bên trong Bảo tàng Henry Ford và mở cửa cho tất cả mọi người.

