Người phụ nữ Mỹ sốc với cuộc sống quá yên tĩnh tại Thụy Điển

Rời nhịp sống sôi động của California, Adolfsson tận hưởng thiên nhiên và sự bình yên ở Thụy Điển, nhưng bị sốc với cảm giác tĩnh lặng và cô đơn.

Arabella Carey Adolfsson, sinh ra và lớn lên tại San Diego, chuyển đến đảo Torpon của Thụy Điển vào năm 2022 cùng chồng, Stefan, sau khi tình cờ thấy một căn nhà ven hồ trên đảo được rao bán. Quyết định này đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời người phụ nữ đã quen với nhịp sống náo nhiệt tại California, Mỹ.

Torpon là một hòn đảo nhỏ, nằm giữa hồ Sommen, cách khu dân cư gần nhất khoảng 30 phút lái xe. Nơi đây cũng có sự nhộn nhịp theo cách khác, với các hoạt động như chèo thuyền kayak, chèo ván đứng vào mùa hè. Nhưng hòn đảo cũng có mùa đông dài và tĩnh mịch, không phương tiện công cộng, chỉ có một nhà hàng và gần như luôn vắng bóng người.

Với Arabella, vẻ đẹp của thiên nhiên Bắc Âu với hồ nước trong xanh, rừng cây và không khí trong lành là những điểm cộng không thể phủ nhận. Vợ chồng bà thường chèo thuyền quanh hồ Sommen và ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên vùng quê Thụy Điển. "Ở đây rất đẹp, không khí sạch và không tắc đường", bà kể về những điều thú vị ở nơi mình sống gần 4 năm qua.

Arabella Carey Adolfsson tại một khu du lịch trượt tuyết ở Thụy Điển. Ảnh: CNN

Tuy nhiên, sự yên tĩnh từng là sức hút ban đầu lại dần trở thành "cú sốc văn hóa" đối với Arabella. Là người hướng ngoại, bà cảm thấy lạc lõng giữa cộng đồng vốn có nếp sống khép kín. "Tôi là người gốc Mỹ gốc Mexico, chúng tôi thể hiện cảm xúc ở khắp mọi nơi. Còn người Thụy Điển thì dè dặt hơn, họ hiếm khi thể hiện tình cảm", bà chia sẻ.

Việc kết bạn tại Torpon không dễ dàng, đặc biệt với một người ngoại quốc chưa thông thạo ngôn ngữ địa phương. Dù đã học tiếng Thụy Điển, Arabella vẫn gặp nhiều trở ngại trong giao tiếp hằng ngày và xây dựng các mối quan hệ xã hội.

Trước khi đến Torpon, Arabella và chồng từng có thời gian sống tại Lund, miền nam Thụy Điển, nhưng vẫn quyết định quay lại Mỹ vì quá nhớ nhà. Lần di cư thứ hai, dù đã có sự chuẩn bị, bà vẫn đối mặt với sự cô đơn. Ở San Diego, bà có gia đình bên cạnh, còn tại Torpon, có những lúc bà không gặp bất kỳ ai trong nhiều ngày liền ngoài chồng mình.

Cuộc sống ở Thụy Điển vẫn mang đến những lợi ích rõ rệt về chất lượng sống so với Mỹ. Chi phí sinh hoạt thấp hơn đáng kể, đặc biệt là nhà ở. Hệ thống y tế công cũng để lại cho bà nhiều ấn tượng. Sau một lần nằm viện 5 ngày, tổng chi phí bà phải chi trả chưa đến 100 USD.

Dẫu vậy, Arabella thừa nhận việc thay đổi môi trường sống khi đã lớn tuổi không dễ dàng. Theo bà, đây không đơn giản là chuyển nơi cư trú mà còn là quá trình "tái lập trình" thói quen, tư duy và cách sống. Giải pháp của bà là tham quan càng nhiều nơi ở châu Âu càng tốt. Kể từ khi chuyển đến Thụy Điển, bà đã du lịch đến Slovenia, Latvia, Bồ Đào Nha, Đức và Mallorca.

Arabella Carey Adolfsson (trái) cùng chồng, Stefan, tại Torpon. Ảnh: CNN

Nhịp sống chậm và ít áp lực giúp bà có thêm thời gian sáng tạo. Arabella thường gửi ảnh cho gia đình ở Mỹ và viết những mẩu truyện thiếu nhi lấy cảm hứng từ các cháu mình. Nhờ có công nghệ, vợ chồng Adolfsson vẫn được trò chuyện với gia đình và bạn bè tại Mỹ thông qua cuộc gọi video vào cuối tuần.

Bà nhấn mạnh Thụy Điển không phải là "một quốc gia của sự tiện lợi". Arabella đến nay vẫn cảm thấy khó hiểu trước văn hóa "tự làm mọi thứ" của người dân nơi đây, điều mà bà đánh giá là "rất đáng ngưỡng mộ, nhưng vượt quá khả năng của tôi".

Hiện vợ chồng Adolfsson vẫn sống tại Thụy Điển, thỉnh thoảng quay về Mỹ thăm gia đình và bà mong muốn trở về sống tại San Diego nếu có thể thuyết phục chồng. Bà nhớ những món ăn Mexico và nói rằng việc tìm được một chiếc bánh tortilla thật khó khăn.

"Càng lớn tuổi, việc thích nghi càng khó", bà chia sẻ, đồng thời khuyên những người có ý định chuyển ra nước ngoài nên chuẩn bị kỹ, chấp nhận cảm giác cô đơn và kiên nhẫn để hòa nhập.

Hà Linh (Theo CNN)