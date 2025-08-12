Người phụ nữ hiểu rõ mình muốn gì tìm người đàn ông tương tự

Tôi 43 tuổi, ly hôn nhiều năm, sống tại Sài Gòn, con đã trưởng thành, cuộc sống ổn định và độc lập.

Tôi cao 1m60, nặng 52 kg, vẻ ngoài dễ nhìn, sống điều độ, chỉn chu và biết quan tâm đến cảm xúc của mình cũng như người bên cạnh.

Tôi khá năng động, làm việc trong môi trường tiếp xúc nhiều với người nước ngoài, quen với tư duy mở và nhịp sống nhanh. Nhưng càng nhiều trải nghiệm, tôi càng trân trọng sự kết nối sâu sắc, thật lòng và dễ đồng điệu, nơi cả hai có thể chia sẻ suy nghĩ, quan điểm sống và đồng hành một cách tự nhiên.

Tôi không tìm cuộc vui thoáng qua, càng không cần ai để khỏa lấp. Tôi mong gặp một người có nền tảng văn hóa tương đồng, nói tiếng Việt, sống và hiểu nhịp sống ở đây để không phải "dịch" mọi điều mỗi khi muốn được thấu hiểu.

Tôi trân trọng người đàn ông hơn tuổi, không quan trọng địa lý (vì khi tương hợp và đủ niềm tin, khoảng cách không phải là rào cản), ngoại hình ưa nhìn, sống có định hướng và cảm xúc ổn định. Không cần quá giỏi giang nhưng cần có đam mê với công việc và một lý tưởng riêng để sống. Tôi nghiêng về người điềm đạm, biết lắng nghe, sống có trách nhiệm và không ngại bước vào mối quan hệ nghiêm túc, bền lâu.

Tôi thích những chuyến retreat, không phải để chạy trốn điều gì, mà để lắng nghe bản thân rõ hơn. Nhưng đó luôn là những chuyến đi tôi chỉ muốn dành cho người thương. Nếu anh cũng đang tìm một người đồng hành đúng nghĩa để song hành trong cuộc sống và trong suy nghĩ, có thể ta nên bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện bình thường, tự nhiên và chân thành nhất.

