Người phụ nữ gốc Việt kiếm 9 triệu USD nhờ món quà vặt tuổi thơ

MỸ - Từng ôm con 5 tuần tuổi ngủ trong ôtô với 50 USD trong túi, Gia Huynh đổi đời thành triệu phú nhờ món kẹo lấy cảm hứng từ mứt rau câu.

Năm 2024, thương hiệu kẹo Silky Gem của Gia Huynh đạt doanh thu kỷ lục 9 triệu USD (hơn 228 tỷ đồng), theo CNBC. Đằng sau những viên kẹo lấp lánh như đá quý là hành trình thoát khỏi đáy vực của một người phụ nữ từng không nhà, không nghề nghiệp và bị bạo hành.

Gia Huynh, chủ thương hiệu kẹo Silky Gem, doanh thu 9 triệu USD trong năm 2024. Ảnh: CNBC

Sinh ra tại Đồng Nai và lớn lên ở TP HCM, ký ức tuổi thơ của Gia là những ngày cha vào rừng chặt tre, mẹ làm đủ nghề mưu sinh. Bi kịch ập đến năm 4 tuổi khi cô bị gửi sang nhà hàng xóm và bị xâm hại. Sự tự ti cùng định kiến khiến cô bỏ học khi chưa hết lớp 5. "Họ khiến tôi tin rằng mình thấp kém. Tôi trở nên lầm lì và không bao giờ dám nói lên suy nghĩ của mình", cô nhớ lại.

Năm 2016, khi vừa ngoài 20 tuổi, cô theo chồng sang Mỹ định cư với hy vọng đổi đời nhưng thực tế lại là chuỗi ngày làm việc 14 tiếng mỗi ngày tại tiệm làm móng (nail). Năm 2019, cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ và bị bạn trai mới bạo hành, Gia ôm con trai 5 tuần tuổi bỏ trốn.

Đó là giai đoạn tăm tối nhất. Túi chỉ còn 50 USD, hai mẹ con phải ngủ trong ôtô. "Tôi ôm con, cảm giác mình hoàn toàn vô dụng và bị cả thế giới bỏ rơi", cô kể. Sau đó, cô chuyển đến bang Maryland làm thuê, chấp nhận xa con hơn 10 tiếng mỗi ngày.

Cuối năm 2021, tình cờ xem video về kẹo Kohakutou (kẹo pha lê Nhật Bản), Gia nhớ ngay đến món mứt rau câu bà ngoại thường làm dịp Tết ở Việt Nam. Ý tưởng lóe lên: "Tại sao không bán hương vị quê nhà này?".

Vét 500 USD tiền tiết kiệm cuối cùng, cô xin công thức của mẹ, mua nồi niêu và nguyên liệu. Sau giờ làm ở tiệm nail, khi con đã ngủ, Gia lao vào bếp thử nghiệm đến 3-4 giờ sáng. Hàng chục mẻ kẹo bị đổ bỏ vì chưa đạt độ giòn vỏ và dẻo ruột.

Gia Huynh (trái) sinh ra ở Đồng Nai, lớn lên ở TP HCM trước khi theo chồng qua Mỹ năm 2016. Ảnh: CNBC

Đầu năm 2022, Silky Gem được mở bán trên Etsy. Không có tiền chạy quảng cáo, Gia biến căn bếp nhỏ thành studio và chiếc điện thoại cũ thành công cụ kiếm cơm. Nhận thấy vẻ ngoài lấp lánh chưa đủ để diễn tả hết sự độc đáo của kẹo Kohakutou, cô chuyển hướng đánh vào thính giác của người xem.

Gia bắt đầu tự quay các video ASMR (video tập trung vào âm thanh tạo cảm giác thư giãn), ghé sát micro để thu trọn tiếng vỏ đường vỡ vụn "rộp rộp" giòn tan khi cắn, đối lập với phần ruột mềm dẻo bên trong. Cô kiên trì đăng tải đều đặn ba video mỗi ngày lên TikTok, bất chấp thời gian đầu chỉ lèo tèo vài lượt xem. Chính sự chân thật, mộc mạc và âm thanh "gây nghiện" đó đã giúp video của cô lọt vào xu hướng, thu hút hàng triệu lượt xem mà không tốn một xu chi phí marketing.

Nhờ mạng xã hội, chỉ trong một ngày Gia kiếm được 3.000 USD. Những viên kẹo mang vị vải, mãng cầu, xoài với vẻ ngoài "lấp lánh như đá quý" nhanh chóng chinh phục khách hàng Mỹ.

Sau 9 tháng, cô đạt doanh thu 1,8 triệu USD. Đến năm 2024, con số này vọt lên 9 triệu USD. Gia đình cô từ chỗ chạy ăn từng bữa, nay đã cùng nhau vận hành nhà xưởng.

Nhìn lại hành trình từ chiếc ghế sau ôtô lạnh lẽo đến văn phòng giám đốc, người phụ nữ từng tự ti vì học vấn thấp nhắn nhủ: "Bạn không cần bằng cấp cao siêu để thành công, chỉ cần hạ quyết tâm và ngừng đổ lỗi, bạn chắc chắn làm được".

Bảo Nhiên (Theo CNBC, ETtoday)