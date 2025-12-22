Người phụ nữ của gia đình đi tìm hạnh phúc muộn

Ai cũng cần một người bầu bạn, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống nên em không ngoại lệ.

Là độc giả của báo đã lâu, cũng biết nhiều đôi được se duyên từ đây, nay em viết bài thử, liệu mình có cơ hội tìm được chân ái cuộc đời ở đây hay không.

Xin giới thiệu một chút: em là cô gái tuổi mèo, cao 1,6 m, ngoại hình cân đối, sinh ra và lớn lên ở vùng quê Bắc bộ. Trải qua cuộc hôn nhân đứt gánh đã lâu, giờ em là single mom và sẵn sàng refesh lại bản thân để tìm cho mình một mảnh ghép chia sẻ vui buồn cho quãng đường còn lại. Ai cũng cần một người bầu bạn, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống nên em không ngoại lệ, vì con cái sau này lớn lên cũng có cuộc sống riêng, và em không thể lủi thủi một mình mãi được.

Em từng đọc một số bài viết của singlemom trên đây, họ nhận không ít bình luận kiểu như tại sao không ở luôn như vậy cho khỏe mà đi bước nữa làm gì cho vất vả. Nhưng cuộc sống tạo hóa luôn có cặp có đôi, ai mà không mong muốn mình hạnh phúc và có người bầu bạn chia sẻ phải không.

Ở tuổi 38, em không biết là mình còn vận may trên hành trình đi tìm hạnh phúc hay không, nhưng em luôn tin ở đâu đó vẫn có người đang đợi mình để cùng chia sẻ buồn vui cuộc sống cho quãng đường sau này.

Trải qua nhiều biến cố, em biết mình cần làm gì để gia đình vui vẻ hạnh phúc. Em tin rằng những ai từng trải qua đều ít nhiều rút cho mình kinh nghiệm sống tốt hơn.

Em có cuộc sống tự lập từ nhỏ, sinh trưởng từ một gia đình thuần nông, thừa hưởng văn hóa truyền thống từ gia đình nên là kiểu phụ nữ truyền thống, nhưng em không yếu đuối đâu nhé, lâu lâu mới mè nheo chút thôi.

Em không có yêu cầu gì nhiều về nửa kia, nhưng trước hết mong anh khi đọc bài và gửi mail hãy thật sự chân thành và tử tế muốn tìm hiểu nửa kia. Mong anh có trái tim nhân hậu, học thức, công việc ổn định, tính thiện lương.

Hy vọng hai ta tìm thấy nhau để về già sống cuộc sống thanh bình trong ngôi nhà gỗ, mảnh vườn nhỏ ở một vùng quê hay vùng ngoại ô nào đó, được làm đôi bạn khi về già nắm tay nhau đi bất cứ đâu mình thích anh nhé.

Hy vọng anh đọc bài và mạnh dạn gửi mail anh nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ