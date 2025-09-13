Người phụ nữ chảy mủ ngực sau 5 năm tiêm silicon

Hà NộiSau 5 năm tiêm chất làm đầy nâng ngực, người phụ nữ 35 tuổi nhập viện khi bầu ngực sưng đỏ, đau đớn, núm vú có lỗ rò chảy dịch mủ trắng đục.

Ngày 13/9, đại diện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết dù bệnh nhân đã tự uống kháng sinh tại nhà, tình trạng không thuyên giảm. Kết quả siêu âm và chụp cộng hưởng từ (MRI) tại Trung tâm Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ cho thấy nhiều ổ áp xe rải rác trong tuyến vú và lớp mỡ dưới da hai bên, kèm dịch viêm, thâm nhiễm mô mềm xung quanh. Kết quả cấy dịch mủ xác định bệnh nhân nhiễm tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus), một loại vi khuẩn có khả năng gây nhiễm trùng nặng.

Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm, cho biết bệnh nhân được chỉ định dùng kháng sinh liều cao theo kháng sinh đồ kết hợp phẫu thuật khẩn cấp. Kíp mổ đã chích rạch tháo mủ, nạo hút silicon và các mô viêm, đồng thời nỗ lực bảo tồn tối đa nhu mô tuyến và quầng núm vú. Các bác sĩ đã hút ra hơn hai lít hỗn hợp gồm máu, mủ và silicon lỏng.

Hơn 2 lít dịch được hút ra từ ngực bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Theo bác sĩ Tuấn, việc tiêm silicon lỏng để nâng ngực đã bị Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấm từ năm 1991, Bộ Y tế Việt Nam cấm từ năm 1995. Tuy nhiên, nhiều cơ sở thẩm mỹ vẫn quảng cáo phương pháp này bằng những lời lẽ "có cánh" như không đau, đẹp tức thì, an toàn.

"Việc tiêm silicon lỏng trực tiếp vào cơ thể có thể gây đau đớn kéo dài, nhiễm trùng, tạo sẹo và biến dạng vĩnh viễn. Nguy hiểm hơn, nó có thể gây tắc mạch, đột quỵ, thậm chí tử vong", bác sĩ Tuấn nói.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân khi có nhu cầu làm đẹp cần tìm đến những bệnh viện hoặc cơ sở y tế uy tín đã được cấp phép. Tuyệt đối không tiêm các chất không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm chứng vào cơ thể để tránh những biến chứng khôn lường.

Lê Nga