Người nhái Anh sẵn sàng rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz

Lực lượng người nhái của quân đội Anh đang chuẩn bị tiến hành hoạt động rà phá thủy lôi để mở lại eo biển Hormuz trong trường hợp cần thiết.

Bộ Quốc phòng Anh ngày 22/4 cho biết các thợ lặn quân sự đang được chuẩn bị sẵn sàng tham để gia hoạt động rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz. Các thợ lặn này là lực lượng người nhái chuyên nghiệp của Hải quân Hoàng gia Anh, được huấn luyện chuyên sâu về vô hiệu hóa và rà phá thủy lôi dưới nước.

Đây được coi là phương án hỗ trợ, bên cạnh việc sử dụng các thiết bị không người lái để rà phá thủy lôi. Anh cũng xác nhận sẽ cung cấp các tàu không người lái chuyên rà quét thủy lôi như một phần của nhiệm vụ đa quốc gia nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Một người nhái của Hải quân Hoàng gia Anh. Ảnh: Hải quân Anh

Theo Politico, động thái của Anh dường như là một phần trong nỗ lực thể hiện với Mỹ rằng họ sẵn sàng đóng góp nghiêm túc vào việc đảm bảo an toàn cho tuyến đường thủy quan trọng qua Hormuz. Anh trước đó khiến Tổng thống Donald Trump giận dữ vì không tham gia vào chiến dịch tấn công của Mỹ - Israel ở Iran, cũng như không hưởng ứng lời kêu gọi điều tàu chiến tới eo biển.

Nhà Trắng gần đây tuyên bố họ không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào từ châu Âu. Tổng thống Trump thậm chí còn chế giễu các khí tài của lực lượng hải quân Anh là "đồ chơi".

Hiện chưa rõ Hải quân Anh sẽ phối hợp với Mỹ thế nào trong nỗ lực rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz. Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin trên.

Tàu Mỹ đang tuần tra gần tàu M/V Touska ở biển Arab gần eo biển Hormuz ngày 20/4. Ảnh: Hải quân Mỹ

AP ngày 22/4 dẫn nguồn thạo tin cho biết Lầu Năm Góc đã thông báo với các nghị sĩ Mỹ hồi tuần này rằng có thể sẽ mất 6 tháng để rà phá hết thủy lôi ở khu vực eo biển Hormuz.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được cho là đã rải nhiều thủy lôi ở eo biển Hormuz kể từ khi chiến sự với Mỹ - Israel bùng phát ngày 28/2. NYTimes dẫn một số nguồn tin cho hay Iran có thể đã mất dấu một số thủy lôi và yêu cầu tàu thuyền di chuyển sát lãnh hải nước này để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, Iran ngày 18/4 tuyên bố tái áp đặt kiểm soát ở eo biển Hormuz, đảo ngược thông báo mở cửa hoàn toàn cho tàu thương mại đưa ra một ngày trước đó.

Vị trí eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Trong khi đó, hải quân Mỹ cũng thực thi lệnh phong tỏa bên ngoài vịnh Oman, cảnh báo sẽ bắt giữ bất cứ tàu nào đến hoặc rời đi từ cảng Iran, cũng như đã nộp phí cho Tehran.

Tình trạng này khiến các tàu thương mại đối mặt với vòng "phong tỏa kép" khi hoạt động ở eo biển Hormuz. Căng thẳng tại tuyến hàng hải trọng yếu này vẫn ở mức cao dù Mỹ ngày 21/4 gia hạn lệnh ngừng bắn nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực đàm phán.

Ngọc Ánh (Theo Politico, Times of Israel, CNN)