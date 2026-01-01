Người nghiện mang ma túy về nhà sử dụng bị đưa ra xét xử lưu động

Hà NộiNguyễn Văn Thao trong thời gian quản lý sau cai nghiện nhưng vẫn mua ma túy đá về sử dụng nên bị đưa ra xét xử trước đông đảo học viên cai nghiện để răn đe.

Ngày 31/12/2025, Thao, 35 tuổi, trú xã Tam Hưng, bị TAND khu vực 6, tuyên phạt 28 tháng tù về tội Sử dụng trái phép chất ma túy theo điều 256a Bộ luật Hình sự sửa đổi 2025.

Phiên tòa được diễn ra công khai tại cơ sở cai nghiện ma túy số 1 ở thôn Quảng Phúc, xã Yên Bài, trước sự chứng kiến của đông đảo học viên đang chấp hành quy trình cai nghiện bắt buộc.

Bị cáo Nguyễn Văn Thao. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cáo trạng, Thao nghiện ma túy và đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú. Thế nhưng, ngày 11/9/2025, Thao mua một gói ma túy dạng đá - Methamphetamine tại khu vực cầu Chiếc, xã Thường Tín, với giá 200.000 đồng. Cầm ma túy đá bọc trong 1 túi nilon màu trắng, anh ta đem về nhà sử dụng hết vào sáng hôm sau.

Ngày 16/9, nhà chức trách giám định mẫu nước tiểu xác định Thao có chất ma túy. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội phạm tại điều 256a.

Tại phiên tòa, bị cáo Thao đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ thái độ ăn năn, hối cải. Bị cáo được ghi nhận là người phạm tội lần đầu, có thái độ hợp tác.

Theo công an Hà Nội, phiên tòa xét xử lưu động đã tạo tác động tích cực với các học viên đang cai nghiện tại cơ sở. Qua đó giúp họ nhận thức rõ hơn hậu quả pháp lý của việc tái sử dụng trái phép chất ma túy và củng cố thêm quyết tâm từ bỏ ma túy, chấp hành nghiêm pháp luật.

Công an Hà Nội kêu gọi người dân cùng tham gia tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Mọi phản ánh đề nghị gọi về đường dây nóng 0705.13.13.13 - hoạt động 24/7 và công an cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin người tố giác.

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện, cả nước có hơn 413.000 người sử dụng và nghi sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và bị quản lý sau cai nghiện. Đây được xác định là "nguồn cầu" tiêu thụ ma túy lớn, gây áp lực cho công tác phòng, chống ma túy. Trong số này, tính đến hết ngày 30/6/2025, cả nước có gần 292.000 người chịu sự quản lý của pháp luật về ma túy.

Từ 1/7/2025, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự đã bổ sung tội Sử dụng trái phép chất ma túy tại điều 256a. Theo đó, người nào sử dụng trái phép chất ma túy mà đang trong thời gian cai nghiện, quản lý sai cai nghiện, đang trong thời hạn 2 năm từ khi hết hạn quản lý,.... sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 3 năm. Nếu tái phạm về tội này sẽ bị phạt tù từ 3 đến 5 năm.

Phạm Dự