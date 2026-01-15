Người mẹ 'sững người' khi hỏi con lý do chỉ được 9,75 điểm Toán

Nhận tin con đạt 9,75 điểm Toán, thay vì khen ngợi, chị Tú hỏi ngay về 0,25 điểm bị mất, câu trả lời của con gái khiến chị "sững người"

Câu chuyện xảy ra một năm trước, được chị Ngọc Tú, mẹ của một nữ sinh lớp 7C, trường THCS Pascal, xã Phúc Thịnh, Hà Nội, chia sẻ trong buổi đối thoại giữa phụ huynh và nhà trường hôm 11/1.

Khi con gái báo kết quả bài kiểm tra Toán đạt 9,75 điểm, phản ứng đầu tiên của chị là hỏi con: 0,25 điểm mất ở phần nào, có đáng không?. Nhưng câu hỏi ngược lại của con gái đã khiến chị lặng người: "Đây là công sức, cố gắng của con, sao mẹ không khích lệ con trước mà lại hỏi như thế?".

"Tôi thấy con nói đúng thật. Tôi đã nhìn ngay đến khuyết điểm, thay vì ghi nhận con. Tôi hay dạy con phải nhìn đa chiều, rồi chính mình lại vi phạm", chị Tú nói.

Chị Phạm Thị Ngọc Tú chia sẻ tại buổi đối thoại, hôm 11/1. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Chị Tú kể đã xin lỗi và thừa nhận "chưa đủ tinh tế" với con, đồng thời giải thích rằng việc tìm hiểu lý do mất điểm cũng để nhắc nhở con cẩn thận hơn trong những bài kiểm tra về sau.

Theo chị, khi con đã chỉ ra cái sai thì người lớn không nên giữ cái tôi quá cao. Nếu thấy quan điểm của con là xác đáng, phụ huynh nên thẳng thắn nhận lỗi, vì bố mẹ "biết lắng nghe thì con mới mở lòng".

Trước nhiều câu chuyện đau lòng xảy ra khi bố mẹ đặt kỳ vọng quá nhiều, gây áp lực học tập cho con cái, chị Tú nhận ra điều đáng sợ nhất là con không còn tin tưởng để chia sẻ với bố mẹ.

"Điểm số có thể làm lại, còn nếu con đã tuột khỏi tầm tay thì mọi chuyện rất khó lường", chị nói.

Câu chuyện của chị Tú nhận được sự đồng cảm của nhiều phụ huynh, không chỉ trong buổi họp. Video ghi lại phần chia sẻ của chị được trường THCS Pascal đăng tải trên fanpage thu hút gần 700.000 lượt xem trong hơn một ngày. Nhiều người cho biết từng rơi vào tình huống như chị Tú và khen ngợi cách xử lý của chị.

Chị Lê Thu Lan, ở phường Phúc Lợi, Hà Nội, mẹ của một nam sinh lớp 12, nói "cũng rút được bài học cho mình" sau khi xem. Chị nhớ lại những lần chất vấn con vì sao không được trên 8,5 điểm Toán hay 9 điểm Tiếng Anh.

"Tôi nghĩ rằng đây là ngưỡng tạm yên tâm để xét tuyển đại học, mà quên mất để đạt và duy trì được mức này cũng là cố gắng rất lớn của con", chị Lan bày tỏ.

Anh Nguyễn Thanh Hùng, phụ huynh lớp 9B, trường THCS Pascal, cũng cho rằng người lớn cần điều chỉnh mức độ kỳ vọng với con cái. Theo anh, điều quan trọng nhất là liệu các con đã cố gắng hết sức chưa. Nếu xung quanh thầy cô, bạn bè, bố mẹ đều chỉ nhắc về điểm số, chuyện đỗ trượt, thì các con sẽ đối mặt áp lực lớn.

Các phụ huynh tham dự buổi đối thoại. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Ông Trương Văn Diện, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường THCS Pascal, nhìn nhận câu chuyện của chị Ngọc Tú rất "chạm" vì trong quá trình làm quản lý giáo dục, ông thấy không ít trường hợp tương tự.

Theo ông, người mẹ "rất dũng cảm" khi chia sẻ câu chuyện và tin rằng sự chân thành, thẳng thắn sẽ tạo ra thông điệp tích cực.

"Qua câu chuyện, tôi thấy ấm lòng khi thấy phụ huynh và phụ huynh có thể chia sẻ được với nhau", ông Diện nói. "Chúng tôi cũng nỗ lực xây dựng một môi trường và các hoạt động để bố mẹ gần gũi với các con hơn".

Với chị Tú, điều đọng lại sau câu chuyện 9,75 điểm Toán không chỉ là cách hỏi, khen, nhắc nhở con, mà còn giúp chị kịp thời điều chỉnh bản thân trước khi áp lực trở thành khoảng cách với con.

Thanh Hằng