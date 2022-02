Người mẫu Quỳnh Hoa bày mẹo tăng đề kháng khi nhiễm nCoV

Bùi Quỳnh Hoa - Giải vàng Siêu mẫu Việt nam 2018 chú trọng bổ sung trái cây có nhiều vitamin C - yếu tố quan trọng giúp phục hồi sức đề kháng khi mắc Covid-19.

Chia sẻ câu chuyện tại đây

Sáng 23/11/2021, ngay khi thức giấc, người mẫu thấy khó thở, nghẹt mũi. Ban đầu cô nghĩ mình bị cảm cúm thông thường do thay đổi thời tiết. Tuy nhiên, khi thấy có triệu chứng sổ mũi, mệt mỏi, cô nghi ngờ dấu hiệu Covid-19 nên lập tức test nhanh. Ngay trong hôm đó, Quỳnh Hoa nhận kết quả dương tính với hai vạch đậm. Cô khá hoang mang vì đọc nhiều thông tin tiêu cực về dịch nhưng tự trấn an mình phải bình tĩnh đối mặt.

Chân dài không rõ nguồn lây và cũng không biết nhiễm từ khi nào. Trước đó hai ngày, Quỳnh Hoa hẹn ăn tối với nhóm bạn thân. "Sau khi có kết quả, tôi lập tức báo cho gia đình và bạn bè để họ test nhanh, theo dõi sức khỏe. Không may, hai người bạn trong nhóm đi ăn hôm trước vài ngày sau cũng nhiễm nCoV. Cũng như mọi người, tôi thông báo cho y tế phường để họ hỗ trợ, có hướng dẫn cụ thể", cô kể.

Quỳnh Hoa xét nghiệm nhanh dương tính hôm 23/11/2021. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Do sức đề kháng yếu, các triệu chứng của Quỳnh Hoa nặng hơn bình thường như ho, mất mùi, nhạt miệng, khó thở... Trong quá trình trị bệnh, người mẫu khuyên không nên quá lạm dụng vào thuốc vitamin C bởi dễ dẫn đến đau bao tử, ảnh hưởng chức năng của thận. Ngoài bổ sung trái cây nhiều vitamin C, cô dành phần lớn thời gian tập hít thở nhằm điều hòa oxy trong cơ thể tốt hơn, nhất là vận động, thực hiện các bài tập nhẹ nhàng.

"Những thói quen trên giúp tôi có thêm năng lượng, sức khỏe đánh bại nCoV sau 12 ngày", siêu mẫu nói. Người mẫu quan niệm tinh thần rất quan trọng, mang yếu tố quyết định trong điều trị Covid-19. Cô giữ liên lạc với những người bạn đang chống chọi bệnh như mình, cùng động viên nhau.

"Gia đình, đồng nghiệp và người quen cũng thường xuyên gọi điện, động viên nên tôi thấy an tâm hơn. Chúng ta có thể xem nhiễm nCoV giống cảm cúm thông thường, giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ... mọi chuyện đều có thể vượt qua", cô nói thêm.

Quỳnh Hoa không đồng tình với suy nghĩ "thôi bị Covid-19 cho xong để không nhiễm nữa" của một số người. Việc này hoàn toàn sai lầm, ai cũng có thể mắc lại và điều quan trọng "nhiễm nCoV không mệt bằng hậu Covid-19".

Sau hai tháng nhận kết quả âm tính nCoV, sức khỏe của Quỳnh Hoa đến nay vẫn chưa hồi phục. Người đẹp mắc nhiều di chứng như: rụng tóc, mất ngủ, đau nhức cơ, đau lưng, dễ hụt hơi khi vận động mạnh và sức khỏe yếu hơn trước. Hai lần thăm khám, bác sĩ kết luận những vấn đề cô gặp phải giống nhiều bệnh nhân khác. Quỳnh Hoa được bác sĩ khuyên nên tập hít thở sâu, vận động nhẹ, cố gắng ăn uống lành mạnh, đủ chất và dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn.

"Chúng ta đang sống chung với dịch nên nhiễm Covid-19 là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, mọi người không nên thờ ơ, chủ quan mà tăng cường bảo vệ bản thân. Năm mới, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn bộ quý độc giả VnExpress. Chỉ khi có sức khỏe, chúng ta mới vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra", người mẫu.

Quỳnh Hoa luôn giữ tinh thần lạc quan suốt thời gian chống chọi Covid-19. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bùi Quỳnh Hoa sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Với chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng 83-60-94 cm, cô từng ghi dấu tại Miss Universe Vietnam 2017, đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018. Sau cuộc thi, cô đắt show thời trang, diễn mở màn, vedette nhiều chương trình. Cô cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, xã hội.

Sau bốn năm trau dồi, rèn luyện, người đẹp gốc Hà Nội cho biết tự tin với những gì mình đang có nên đăng ký thi Miss Universe Vietnam 2021. "Tôi muốn trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam để dùng sức ảnh hưởng giúp đỡ những người gặp khó khăn, truyền cảm hứng yêu thương. Tôi vẫn còn rất trẻ, muốn sống một cuộc sống ý nghĩa, không hối tiếc", Quỳnh Hoa nói.

Thi Quân