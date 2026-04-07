Người mẫu Andrea Aybar cùng trợ lý làm 'tiệc ma túy' trong căn hộ cao cấp

TP HCMNgười mẫu, diễn viên Andrea Aybar Carmona, tức Nguyễn Thị An, hay An Tây, bị cáo buộc nhiều lần cùng trợ lý và bạn tổ chức "tiệc ma túy" ở căn hộ cao cấp.

Hành vi của Andrea Aybar Carmona (31 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha) cùng trợ lý Văn Anh Duy được nêu trong cáo trạng VKSND TP HCM vừa hoàn tất, truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai bị can cùng 225 người khác trong vụ án bị Công an TP HCM phát hiện trong quá trình mở rộng Chuyên án VN10 - truy xét toàn bộ đường dây tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam, thông qua 4 tiếp viên hàng không.

Andrea Aybar Carmona sống ở Việt Nam từ nhỏ, thành thạo tiếng Anh, tiếng Việt và Tây Ban Nha. Từ năm 2012 đến 2014, cô là gương mặt tiềm năng ở làng mẫu phía Bắc; từng tham gia một số phim như Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, Để mai tính 2... Vài năm trước khi vướng lao lý, cô không hoạt động nghệ thuật.

Người mẫu Andrea Aybar khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Cáo trạng xác định, An Tây thuê Duy làm trợ lý với mức lương 10 triệu đồng mỗi tháng, giao nhiệm vụ đưa đón đi làm và hỗ trợ quay video đăng trên các nền tảng mạng xã hội. Trong quá trình này, An Tây nhiều lần chi tiền để Duy tìm mua ma túy về cho mình sử dụng.

Ngày 9/11, khi Công an TP HCM kiểm tra hành chính căn hộ 22.04, tòa nhà Topaz 01, chung cư Saigon Pearl (phường tại TP HCM), An Tây bị bắt quả tang cùng trợ lý Duy và nhóm bạn đang tổ chức sử dụng ma túy. Đây là buổi thứ hai liên tiếp nhóm này tổ chức sử dụng.

Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng phát hiện An Tây còn tàng trữ một lượng ma túy do những lần trước chưa sử dụng hết. Với các dụng cụ sử dụng ma túy đá, An Tây khai đã nhờ Duy đặt mua và cất giấu tại chỗ ở để phục vụ việc sử dụng.

Làm việc với cơ quan điều tra, An Tây (tên thật Andrea Aybar Carmona) khai bắt đầu sử dụng ma túy từ năm 2020. Để có ma túy dùng một mình tại nhà, cô thường liên hệ mua của Nguyễn Phước Bảo Lộc (42 tuổi), người quen qua các mối quan hệ xã hội, với giá mỗi lần từ 500.000 đồng đến một triệu đồng.

Việc thanh toán được An Tây thực hiện bằng cách chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản của Duy, để người này chuyển lại cho Lộc. Sau khi nhận tiền, Lộc gửi ma túy qua ứng dụng giao hàng hoặc để Duy trực tiếp đi lấy mang về cho An Tây. Duy cũng được An Tây cho cùng sử dụng ma túy, lần gần nhất vào ngày 8/11/2024.

Những tuýp kem đánh răng chứa ma túy được các tiếp viên hàng không xách về Việt Nam. Ảnh: Hải quan TP HCM

Từ vụ án 4 tiếp viên hàng không xách tay ma túy từ Pháp về Việt Nam tháng 3/2023, Công an TP HCM đã triệt phá đường dây xuyên quốc gia lớn nhất lịch sử. Trong phạm vi vụ án sắp bị xét xử, cơ quan tố tụng xác định Hà Danh Nậm (đang trốn truy nã, sống ở nước ngoài) và Hoàng Sỹ Thắng là những người cầm đầu. Còn các tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển hơn 11 kg ma túy giấu trong các tuýp kem đánh răng mà không biết bên trong có chất cấm.

Nhà chức trách đã chứng minh số tiền giao dịch ma túy lên đến gần 29.000 tỷ đồng; chặt đứt gần 500 nhánh, phân nhánh của đường dây phạm tội hoạt động tại 34 tỉnh thành, "khui" từng vỏ bọc của các ông trùm để thu gần 600 kg ma túy, 12 khẩu súng, 67 viên đạn, 3 quả lựu đạn.

Ngoài An Tây, quá trình mở rộng điều tra các chân rết trong đường dây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM (PC04) cũng bắt tạm giam Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và anh trai Nguyễn Trung Tín, 45 tuổi, về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lời khai cho thấy, sáng 4/11/2024, Chi Dân nhắn tin rủ bạn là Hòa Thị Hồng (33 tuổi) về nhà ở quận 4 nhậu, nhưng sau đó được rủ sang căn nhà trên đường Cộng Hòa. Tại đây, nam ca sĩ cùng anh trai đến chơi rồi rủ nhóm 7 người sử dụng ma túy. Một người trong nhóm dùng Telegram đặt mua Ketamine và 3 viên thuốc lắc. Nguyễn Trung Tín chuẩn bị ma túy trên đĩa thủy tinh, dùng thẻ ngân hàng bằm nhuyễn, kẻ thành các đường để cả nhóm cùng sử dụng.

Buổi "tiệc" tiếp dẫn khi Chi Dân rủ mọi người dùng thêm ma túy "nước vui". Theo đó, Tín đặt mua 2 gói giá 7,1 triệu đồng, nhờ em trai chuyển khoản. Khi nhận hàng do xe ôm công nghệ giao, Chi Dân hòa vào nước ngọt, uống trước, những người còn lại sử dụng sau. Khoảng 9h, nhóm tiếp tục mua thêm nửa hộp Ketamine giá 2,5 triệu đồng. Do một người phải đi làm, Chi Dân chỉ sử dụng một phần, số còn lại Tín mang về rồi vứt trên đường.

Quốc Thắng