Người lớn bị chân vòng kiềng có chữa được không?

Tôi 29 tuổi, chân vòng kiềng nhiều năm thì điều trị được không, để lâu có gây biến chứng nguy hiểm? (Nga Nguyễn, TP HCM)

Trả lời:

Cách nhận biết chân vòng kiềng ở người lớn rõ ràng nhất là khi bàn chân đặt sát nhau trong tư thế đứng thẳng nhưng hai đầu gối lại cách xa nhau, hướng ra ngoài, hai chân tạo thành hình chữ O hoặc hình cánh cung. Người bệnh còn có thể gặp phải các dấu hiệu như nhức mỏi ở hông, mắt cá chân và đầu gối, giảm biên độ chuyển động hông, đi lại và chạy bị hạn chế hơn so với người có dáng chân bình thường, mất vững ở đầu gối.

Chân vòng kiềng ở người lớn có thể là hậu quả trì hoãn điều trị khi còn nhỏ hoặc do các bệnh lý làm biến dạng cấu trúc, chấn thương tại các vị trí tiếp giáp đầu xương và sụn, chứng loạn sản xương... Các chấn thương làm gãy xương ở phần thấp của xương đùi hoặc phần trên của xương chày hay nhiễm trùng xương khớp vùng gối... cũng có thể gây ra tình trạng này.

Chân vòng kiềng thường không gây đau đớn cho người bệnh khi vận động nhưng có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về mắt cá chân và đầu gối như viêm khớp, thoái hóa khớp sớm... Vì vậy, bạn nên đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt để được xử lý cấu trúc chân, giảm rủi ro mắc các bệnh về cơ xương khớp sau này.

Bác sĩ Quỳnh kiểm tra tình trạng chân người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phẫu thuật và nắn chỉnh xương là phương pháp điều trị chân vòng kiềng ở người lớn cho hiệu quả cao. Tùy vào mức độ cong vẹo và hình dáng chân mà bác sĩ có những cách thức áp dụng phù hợp với từng người bệnh. Những phương pháp định hình chân vòng kiềng gồm: cắt xương chày hoặc xương đùi, cố định lại bằng tấm nẹp và ốc vít; cắt xương chày bằng đinh nội tủy; cắt chỉnh xương trục đầu trên xương chày. Sau khi cắt xương, chỉnh trục chân vòng kiềng, người bệnh tiếp tục liệu trình tập luyện vật lý trị liệu - phục hồi chức năng để gia tăng sức mạnh cơ, cải thiện tầm vận động và lấy lại chức năng chi dưới tốt nhất.

Bạn nên đến bác sĩ khám để đánh giá tình trạng chân, mức độ nghiêm trọng, ảnh hưởng đến các mô mềm xung quanh, từ đó lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

ThS.BS.CKI Võ Dương Hương Quỳnh

Phó khoa Phục hồi chức năng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM