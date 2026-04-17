Người Lebanon xuống đường ăn mừng lệnh ngừng bắn với Israel

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/4 thông báo Israel và Lebanon đã chấp nhận lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày, có hiệu lực từ chiều cùng ngày (sáng nay giờ Hà Nội). Pakistan trước đó cho biết hòa bình tại Lebanon là điều kiện thiết yếu đối với các cuộc đàm phán mà nước này đang làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.
Người dân tại thủ đô Beirut, thành phố Sidon và nhiều vùng của Lebanon đã đổ ra đường ngay trong đêm để ăn mừng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/4 thông báo Israel và Lebanon đã chấp nhận lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày, có hiệu lực từ chiều cùng ngày (sáng nay giờ Hà Nội). Pakistan trước đó cho biết hòa bình tại Lebanon là điều kiện thiết yếu đối với các cuộc đàm phán mà nước này đang làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.
Người dân tại thủ đô Beirut, thành phố Sidon và nhiều vùng của Lebanon đã đổ ra đường ngay trong đêm để ăn mừng.
Thỏa thuận ngừng bắn được thúc đẩy sau các cuộc điện đàm mà ông Trump mô tả là "rất hiệu quả" với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun. Ông cho biết hai bên đồng ý bắt đầu ngừng bắn nhằm hướng tới hòa bình giữa hai quốc gia, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các nhà lãnh đạo sẽ sớm gặp nhau tại Nhà Trắng.
Thỏa thuận ngừng bắn được thúc đẩy sau các cuộc điện đàm mà ông Trump mô tả là "rất hiệu quả" với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun. Ông cho biết hai bên đồng ý bắt đầu ngừng bắn nhằm hướng tới hòa bình giữa hai quốc gia, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các nhà lãnh đạo sẽ sớm gặp nhau tại Nhà Trắng.
Người dân Lebanon đổ ra đường ăn mừng thỏa thuận ngừng bắn rạng sáng 17/4. Video: X/PressTV
Nhiều người dân đã xuống đường tại khu Dahieh, được coi là "thành trì" của nhóm vũ trang Hezbollah ở phía nam thủ đô Beirrut. Họ đi xe máy, vẫy cờ của Hezbollah và Iran.
Nhiều người dân đã xuống đường tại khu Dahieh, được coi là "thành trì" của nhóm vũ trang Hezbollah ở phía nam thủ đô Beirrut. Họ đi xe máy, vẫy cờ của Hezbollah và Iran.
Phóng viên Xinhua cho biết tiếng súng vang lên tại nhiều khu phố, dường như là bắn chỉ thiên. Trong ảnh là các loạt đạn vạch đường của súng bộ binh đang bắn lên trời.
Phóng viên Xinhua cho biết tiếng súng vang lên tại nhiều khu phố, dường như là bắn chỉ thiên. Trong ảnh là các loạt đạn vạch đường của súng bộ binh đang bắn lên trời.
Đạn vạch đường trên bầu trời ngoại ô phía nam thủ đô Beirut.
Phóng viên Xinhua thêm rằng một số vũ khí như súng chống tăng cũng được sử dụng để bắn chỉ thiên. Đạn lạc và các vật thể bay đã gây hư hại xe cộ, tài sản tư nhân ở một số nơi.
Đạn vạch đường trên bầu trời ngoại ô phía nam thủ đô Beirut.
Phóng viên Xinhua thêm rằng một số vũ khí như súng chống tăng cũng được sử dụng để bắn chỉ thiên. Đạn lạc và các vật thể bay đã gây hư hại xe cộ, tài sản tư nhân ở một số nơi.
Một số tài khoản mạng xã hội cho biết đã có người bị thương khi ăn mừng, dẫn đến những lời kêu gọi kiềm chế và chấm dứt sử dụng đạn thật.
Một số tài khoản mạng xã hội cho biết đã có người bị thương khi ăn mừng, dẫn đến những lời kêu gọi kiềm chế và chấm dứt sử dụng đạn thật.
Liên Hợp Quốc hoan nghênh thỏa thuận và kêu gọi tất cả các bên "tôn trọng đầy đủ" lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, vẫn còn những hoài nghi về khả năng các bên tuân thủ thỏa thuận.
Hassan Fadlallah, nghị sĩ cấp cao của Hezbollah, nói rằng nhóm này đã được Đại sứ Iran tại Lebanon thông báo về khả năng đạt lệnh ngừng bắn. Khi được hỏi liệu Hezbollah có tuân thủ lệnh ngừng bắn hay không, ông cho biết tình hình phụ thuộc vào Israel có cam kết chấm dứt mọi hình thức thù địch hay không.
Một quan chức an ninh Israel cho biết quân đội nước này "không có kế hoạch rút quân khỏi miền nam Lebanon" trong mọi thỏa thuận ngừng bắn.
Liên Hợp Quốc hoan nghênh thỏa thuận và kêu gọi tất cả các bên "tôn trọng đầy đủ" lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, vẫn còn những hoài nghi về khả năng các bên tuân thủ thỏa thuận.
Hassan Fadlallah, nghị sĩ cấp cao của Hezbollah, nói rằng nhóm này đã được Đại sứ Iran tại Lebanon thông báo về khả năng đạt lệnh ngừng bắn. Khi được hỏi liệu Hezbollah có tuân thủ lệnh ngừng bắn hay không, ông cho biết tình hình phụ thuộc vào Israel có cam kết chấm dứt mọi hình thức thù địch hay không.
Một quan chức an ninh Israel cho biết quân đội nước này "không có kế hoạch rút quân khỏi miền nam Lebanon" trong mọi thỏa thuận ngừng bắn.
Người tị nạn ở thành phố Sidon chất đồ đạc lên xe chuẩn bị trở về nhà sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.
Quân đội Lebanon và Hezbollah kêu gọi người dân chưa vội trở về các thị trấn phía nam. Lực lượng Israel đã cảnh báo cư dân không quay lại khu vực phía nam sông Litani do quân đội nước này vẫn duy trì hiện diện.
Người tị nạn ở thành phố Sidon chất đồ đạc lên xe chuẩn bị trở về nhà sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.
Quân đội Lebanon và Hezbollah kêu gọi người dân chưa vội trở về các thị trấn phía nam. Lực lượng Israel đã cảnh báo cư dân không quay lại khu vực phía nam sông Litani do quân đội nước này vẫn duy trì hiện diện.
Israel bắt đầu tập kích Lebanon hôm 2/3, vài ngày sau khi phát động chiến dịch tấn công hiệp đồng quy mô lớn với Mỹ nhằm vào Iran, để đáp trả những cuộc tập kích từ nhóm vũ trang Hezbollah, đồng minh thân cận của Tehran. Chiến sự tại Lebanon đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Israel bắt đầu tập kích Lebanon hôm 2/3, vài ngày sau khi phát động chiến dịch tấn công hiệp đồng quy mô lớn với Mỹ nhằm vào Iran, để đáp trả những cuộc tập kích từ nhóm vũ trang Hezbollah, đồng minh thân cận của Tehran. Chiến sự tại Lebanon đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Quân nhân và dân thường Lebanon di chuyển qua một cây cầu bị Israel phá hủy ở Qasmiyeh, gần thành phố duyên hải Tyre, ngày 16/4.
Ngay trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, quân đội Israel cho biết đã tấn công hơn 380 mục tiêu mà họ cho là có liên quan Hezbollah, đồng thời tuyên bố vẫn duy trì trạng thái "cảnh giác cao".
Quân nhân và dân thường Lebanon di chuyển qua một cây cầu bị Israel phá hủy ở Qasmiyeh, gần thành phố duyên hải Tyre, ngày 16/4.
Ngay trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, quân đội Israel cho biết đã tấn công hơn 380 mục tiêu mà họ cho là có liên quan Hezbollah, đồng thời tuyên bố vẫn duy trì trạng thái "cảnh giác cao".
Thanh Danh (Theo AP, AFP, Reuters, Xinhua)