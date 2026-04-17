Người Lebanon xuống đường ăn mừng lệnh ngừng bắn với Israel

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/4 thông báo Israel và Lebanon đã chấp nhận lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày, có hiệu lực từ chiều cùng ngày (sáng nay giờ Hà Nội). Pakistan trước đó cho biết hòa bình tại Lebanon là điều kiện thiết yếu đối với các cuộc đàm phán mà nước này đang làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.

Người dân tại thủ đô Beirut, thành phố Sidon và nhiều vùng của Lebanon đã đổ ra đường ngay trong đêm để ăn mừng.