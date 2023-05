Người lao động đối phó với nắng nóng khi làm việc ngoài trời

Mặc áo cotton dày, chia nhỏ thời gian nghỉ ngơi, uống nước thường xuyên là cách nhiều người lao động giảm sự mệt mỏi khi làm việc ngoài nắng nóng.

Tại TP HCM và các tỉnh miền Nam từ đầu tháng 4 đến nay, nền nhiệt độ ngoài trời hàng ngày thường dao động từ 36-38 độ C. Ở miền Trung và phía Bắc, nhiều địa phương cũng đã trải qua những đợt nắng nóng, ghi nhận mùa hè năm nay thời tiết khắc nghiệt hơn mọi năm. Đơn cử ngày 7/5, trạm Tương Dương (Nghệ An) ghi nhận nhiệt độ 44,2 độ C, cao nhất từ trước đến nay trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Những nơi không có cây xanh, nắng nóng đỉnh cao hơn khiến nhiều người mệt mỏi, nhất là những lao động phải làm việc ngoài trời.

9h sáng, trời nắng như đổ lửa khiến anh Minh Tuấn (thợ xây đang làm việc tại quận Gò Vấp, TP HCM) đầm đìa mồ hôi. "Những ngày này, công trường nóng như lửa, anh em làm việc mồ hôi đổ ra như tắm, nhiều khi mệt lả cả người", anh Tuấn vừa lấy chiếc khăn bông thấm nước lau mặt cho mát vừa nói.

Người lao động ngoài trời dễ mệt mỏi khi thời tiết nắng nóng. Ảnh: Phan Chí Hiếu

Không chỉ nghề thợ xây như anh Tuấn, nhiều ngành nghề khác phải làm việc ngoài trời, như shipper, bảo vệ, vệ sinh đường phố... cũng đang đối mặt với thử thách do thời tiết nắng nóng gây ra. Cái nắng nóng như muốn hút cạn nguồn năng lượng của mỗi người.

Thực tế, làm việc và hoạt động dưới trời nắng nóng, cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng hơn bình thường, dễ mất nước, mất sức, dễ mệt mỏi, khó chịu. Nguy hiểm hơn, nhiều người còn rơi vào tình trạng say nắng, cảm nắng với các biểu hiện như chóng mặt, hoa mắt, không thể tiếp tục làm việc.

Để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực từ nắng nóng, nhiều người lao động sử dụng đồ bảo hộ chống nắng, chất liệu dày nhưng thoáng khí, thấm hút mồ hôi. Các chuyên gia an toàn lao động khuyên người lao động cần chống nắng cho toàn bộ cơ thể, nhất là vùng đầu, cổ, gáy... Bên cạnh đó, uống nước thường xuyên cũng là cách để giải khát, hạn chế tình trạng mất nước cho cơ thể.

Như anh Tuấn và các đồng nghiệp, cứ làm được 1-2 giờ lại phải nghỉ uống nước. Ngày nào anh cũng uống 3-4 chai nước để giải nhiệt và nạp lại năng lượng. Trước đây, anh chỉ uống nước lọc để đỡ khát nhưng được một lúc thì cơ thể lại cảm thấy mệt mỏi, mất sức, không thể tập trung làm việc. Nhất là thời điểm giữa trưa nắng nóng, cảm giác không còn chút sức nào để tiếp tục. "Mình được mấy anh em mách uống tăng lực Number 1 vừa giải khát vừa nạp nhanh năng lượng, sự tỉnh táo tức thì nên đã dùng thử và thấy hiệu quả", anh Tuấn cho biết.

Nước tăng lực Number 1 được nhiều người lao động chọn để vừa giải khát vừa giúp tỉnh táo khi làm việc. Ảnh: Phan Chí Hiếu

Điều kiện ngoại cảnh như thời tiết nắng nóng hay thời gian ban đêm là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần và hiệu suất làm việc của người lao động. Duy trì năng lượng và sự tỉnh táo là chìa khóa quan trọng để vượt qua những yếu tố này. Để làm được điều đó, nhiều người lao động đã lựa chọn nước tăng lực Number 1 như một giải pháp hỗ trợ công việc. Chứa thành phần có tác dụng bổ sung năng lượng, thức uống đã giúp nhiều lao động tỉnh táo để tiếp tục công việc.

Diệp Chi