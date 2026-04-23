Người lái xe bán tải tông CSGT bị phạt hơn một năm tù

Tây NinhNguyễn Võ Hoài Nhớ, 20 tuổi, không có bằng lái, chạy xe bán tải biển số giả tông vào môtô CSGT khi bị yêu cầu dừng xe rồi bỏ trốn.

Ngày 23/4, Nhớ bị TAND khu vực 4 tỉnh Tây Ninh xử trực tuyến, tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.

Được nói lời sau cùng, bị cáo cho biết rất hối hận, xin lỗi lực lượng CSGT đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng, sáng 23/11/2025, Nhớ được Châu Minh Chí 24 tuổi lái xe bán tải đến đón. Do Chí than mệt, Nhớ dù không có giấy phép lái xe vẫn lái thay. Để tránh bị phạt nguội, người này gắn biển số giả mua trên mạng trước đó lên xe bán tải.

Nguyễn Võ Hoài Nhớ tại phiên xử trực tuyến. Ảnh: Hoàng Nam

Khoảng 8h30, khi chạy trên đường tỉnh 816 theo hướng từ quốc lộ 1A đi quốc lộ N2, đoạn gần chân cầu cao tốc thuộc xã Bình Đức, Nhớ gặp tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh) đang bắn tốc độ. Do chạy 62 km/h - vi phạm tốc độ tối đa, Nhớ bị Tổ trưởng ra hiệu lệnh dừng xe.

Không chấp hành, Nhớ tăng ga bỏ chạy. CSGT Trịnh Đình Khoắn lập tức điều khiển môtô đặc chủng truy đuổi, đồng thời thông báo qua bộ đàm đề nghị lực lượng địa phương hỗ trợ chốt chặn.

Khoảng nửa tiếng sau, khi đến cầu Bà Thiện (ấp 5, xã Bình Đức), Nhớ phát hiện phía trước có xe tải đậu nên không thể tiếp tục di chuyển, phải quay đầu tìm đường thoát.

Bị anh Khoắn chặn đầu bằng xe đặc chủng, Nhớ tăng ga tông đổ xe của cảnh sát. Anh Khoắn bị hất văng nhưng may mắn không bị thương.

Nhớ tiếp tục lái xe đến trước trụ sở Đảng ủy xã Bình Đức, rẽ vào khu dân cư khoảng 300 m rồi dừng lại, tháo hai biển số giả ném xuống kênh, bỏ xe và đi bộ tẩu thoát. Lực lượng CSGT sau đó phát hiện chiếc bán tải bị bỏ lại bên đường.

Lái xe bán tải tông CSGT lĩnh án Camera ghi lại hiện trường vụ án. Video: Người dân cung cấp

Xác minh cho thấy xe mang biển số thật 60C-736.65, do chủ sở hữu cho Chí thuê trong 3 tháng. Chủ xe không biết việc Nhớ sử dụng phương tiện để vi phạm pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định Chí không cổ vũ Nhớ bỏ chạy nên không phải đồng phạm, chỉ bị xem xét xử phạt hành chính về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Đối với Nhớ, cơ quan chức năng đang xem xét xử phạt các lỗi: gắn biển số không đúng đăng ký, chạy quá tốc độ, không có giấy phép lái xe.

Hoàng Nam