Người Kurd ở Iraq bác tin đưa quân vào Iran

Truyền thông Mỹ, Israel đưa tin hàng nghìn tay súng dân quân người Kurd đã mở chiến dịch tấn công trên bộ ở Iran, song quan chức lực lượng này bác bỏ.

Đài Fox News của Mỹ và Jerusalem Post của Israel hôm 4/3 dẫn lời quan chức hai nước cho biết hàng nghìn tay súng dân quân người Kurd ở Iraq đã vượt biên, bắt đầu chiến dịch tấn công trên bộ vào lãnh thổ Iran. Diễn biến này được cho là có thể mở ra mặt trận mới chống lại Tehran, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

WSJ ngày 3/3 cũng dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho hay Tổng thống Donald Trump cuối tuần trước đã trao đổi với các lãnh đạo người Kurd và tiếp xúc với các quan chức địa phương khác tại Iran, những người có thể tận dụng đà suy yếu của Tehran trong chiến dịch tập kích do Mỹ - Israel phát động để trỗi dậy.

Người Kurd đã xây dựng một lực lượng dân quân có quy mô đáng kể tại các khu vực dọc biên giới Iraq - Iran. Quân đội Israel gần đây cũng đã ném bom nhiều vị trí của Iran ở miền tây nước này, dẫn tới đồn đoán rằng họ đang dọn đường để các tay súng người Kurd tiến công.

Thành viên đảng Dân chủ người Kurd kiểm tra thiệt hại sau cuộc tập kích của Iran vào thị trấn Koye ngày 3/3. Ảnh: AFP

Các nguồn tin cho biết ý tưởng chiến lược đằng sau hoạt động này là giao tranh tại khu vực biên giới sẽ buộc chính quyền ở Tehran phải điều chuyển nguồn lực quân sự và an ninh tới đối phó, qua đó có thể giảm áp lực cho người biểu tình và lực lượng đối lập tại các thành phố lớn tại Iran.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao khu tự trị Kurdistan của người Kurd ở Iraq bác bỏ thông tin này. "Không có bất kỳ người Kurd nào ở Iraq vượt qua biên giới. Thông tin này hoàn toàn sai sự thật", ông Aziz Ahmad, phó chánh văn phòng thủ tướng khu tự trị Kurdistan, đăng trên mạng xã hội X.

Trong cuộc họp báo ngày 4/3, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận ông Trump từng trao đổi với lãnh đạo người Kurd trong khuôn khổ những cuộc thảo luận đang diễn ra với đối tác và đồng minh ở Trung Đông, đặc biệt liên quan căn cứ quân sự Mỹ ở miền bắc Iraq.

Tuy nhiên, bà Leavitt bác bỏ thông tin Tổng thống Trump đã phê chuẩn kế hoạch vũ trang cho lực lượng người Kurd chống Iran, khẳng định thông tin này sai sự thật và "không có cơ sở thực tế".

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng cho rằng thông tin được đưa ra "nhằm làm suy yếu an ninh và ổn định tại Iran". IRGC cảnh báo "bất kỳ nỗ lực xâm nhập nào cũng sẽ vấp phải phản ứng cứng rắn".

Iran ngày 3/3 đã phóng tên lửa vào thị trấn Koye, thuộc khu tự trị Kurdistan ở miền bắc Iraq, gây ra một số thiệt hại hạ tầng. Đây được coi là đòn răn đe với bất cứ nỗ lực xâm nhập nào của dân quân người Kurd.

Theo một nguồn tin an ninh Iran, sau khi không đạt được mục tiêu trên thực địa, Mỹ và Israel đang tìm cách làm suy yếu tinh thần kháng cự của người dân Iran thông qua chiến tranh tâm lý.

"Chúng tôi đảm bảo với người dân rằng an ninh dọc biên giới với Iraq vẫn được duy trì, và các lực lượng quân sự, an ninh đang bảo vệ toàn diện khu vực này", nguồn tin cho hay.

Các lực lượng người Kurd hoạt động dọc biên giới Iran - Iraq được xem là một trong những nhóm đối lập vũ trang nổi bật nhất đối đầu chính quyền Tehran. Lực lượng này bao gồm hàng nghìn tay súng thuộc các nhóm người Kurd gốc Iran, phần lớn hoạt động ở khu tự trị Kurdistan của Iraq, giáp biên giới phía tây Iran.

Vị trí Iran và Iraq. Đồ họa: DW

Sau khi cùng Israel tiến hành chiến dịch tập kích quy mô lớn vào Iran, Tổng thống Trump đã công khai đề cập đến mục tiêu "thay đổi chế độ" ở nước này và kêu gọi người dân Iran tận dụng cơ hội để nổi dậy. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy các phong trào nổi dậy đã xuất hiện ở Iran như lời kêu gọi của ông Trump.

Xung đột đã bước sang ngày thứ 6 và chưa có dấu hiệu chấm dứt, khi hai bên vẫn tăng cường các đòn tập kích đáp trả qua lại. Chiến sự đến nay đã khiến gần 1.100 người chết ở Iran, ít nhất 24 người thiệt mạng tại Israel và các nước Trung Đông.

Huyền Lê (Theo Jerusalem Post, NY Post, Fox News)