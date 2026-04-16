Người kinh doanh phải thông báo số tài khoản ngân hàng qua app eTax trước 21/4?

Tôi vừa đọc báo thấy tin các cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh phải thông báo số tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế trước 21/4/2026.

Tuy nhiên, tôi chưa rõ phải thông báo ra sao, điền vào mẫu tờ khai nào và nộp ở đâu. Hiện tại, tôi có nhiều tài khoản ở các ngân hàng khác nhau, cho tôi hỏi có phải thông báo hết tất cả số tài khoản đang sở hữu không?

Độc giả Ngọc Liên

Thạc sĩ luật Nguyễn Trúc Anh tư vấn

Hiện tại, trên hệ thống eTax Mobile đã cập nhật tính năng Thông báo số tài khoản ngân hàng dành cho hộ, cá nhân kinh doanh. Do vậy, bạn hoàn toàn có thể thực hiện thủ tục thông báo số tài khoản ngân hàng trên ứng dụng này mà không phải trực tiếp đến cơ quan thuế. Cụ thể:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản eTax Mobile bằng số Căn cước Công dân hoặc thông qua liên kết với tài khoản VNeID.

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, bạn chọn mục Hộ, cá nhân kinh doanh trong phần Danh sách nhóm dịch vụ.

Bước 3: Hệ thống hiển thị hai lựa chọn, tại đây, bạn chọn Chính thức.

Bước 4: Tiếp theo, bạn cần chọn phần Khai thuế.

Bước 5: Tại phần Khai thuế, bạn chọn phần Thông báo số tài khoản ngân hàng/số hiệu ví điện tử.

Bước 6: Tại bước này, bạn cần Thêm số tài khoản và điền thông tin Địa điểm kinh doanh, Số tài khoản ngân hàng, Tên chủ tài khoản, Chọn ngân hàng, Trạng thái tài khoản (khai lần đầu). Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn chọn Thêm và Nộp Tờ khai.

Hoàn tất, hệ thống sẽ trả về Mẫu tờ khai 01/BK-STK có đầy đủ thông tin bạn đã điền. Bạn cần kiểm tra thông tin này một lần nữa, đồng thời, xác nhận thông tin này bằng cách nhập mã OTP đã nhận được qua điện thoại để hoàn tất thủ tục Thông báo số tài khoản ngân hàng.

Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 4 Thông tư 18/2026/TT-BTC quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thời hạn thông báo số tài khoản ngân hàng của hộ, cá nhân kinh doanh với cơ quan thuế như sau:

- Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động đã nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc phương pháp kê khai trong năm 2025, có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống thực hiện thông báo doanh thu năm 2026 phải gửi Thông báo số tài khoản hoặc số hiệu ví điện tử theo Mẫu số 01/BK-STK chậm nhất vào ngày 20/4/2026.

- Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động đã nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc phương pháp kê khai trong năm 2025 có mức doanh thu trên 500 triệu đồng thực hiện kê khai, nộp thuế năm 2026 phải gửi Thông báo số tài khoản hoặc số hiệu ví điện tử theo Mẫu số 01/BK-STK kèm Tờ khai thuế đầu tiên của năm 2026.

- Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh phải gửi Thông báo số tài khoản hoặc số hiệu ví điện tử theo Mẫu số 01/BK-STK kèm Thông báo doanh thu hoặc Tờ khai thuế đầu tiên năm 2026.

Lưu ý quan trọng: Nếu có thay đổi thông tin về số tài khoản hoặc số hiệu ví điện tử thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế theo đúng quy định.

Ngoài ra, căn cứ Thông tư 18/2026/TT-BTC, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chỉ phải thực hiện thủ tục thông báo các số tài khoản hoặc số hiệu ví điện tử liên quan phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.