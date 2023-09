Người kiện Sabeco vì 'chai bia bị lỗi' không đến tòa

TP HCMSau 5 năm thụ lý, tòa ra quyết định đình chỉ vụ án ông Nguyễn Phương Du kiện Sabeco đòi bồi thường vì mua phải "chai bia bị lỗi" do nguyên đơn vắng mặt nhiều lần.

Ngày 26/9, TAND TP HCM ra quyết định đình chỉ xét xử vụ kiện đòi bồi thường ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn Nguyễn Phương Du, ngụ Gò Vấp, và bị đơn là Tổng công ty Cổ phần bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

HĐXX cho biết, hôm 12/9 nguyên đơn xin hoãn phiên tòa và được chấp nhận, nhưng sáng nay người đại diện theo uỷ quyền của ông Du tiếp tục có đơn xin hoãn vì "bận tham gia một phiên tòa hình sự tại tòa án khác". Như vậy, tòa đã triệu tập hợp lệ lần thứ hai, lý do phía nguyên đơn đưa ra không thuộc trường hợp bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan để được hoãn phiên tòa. Việc này được xem như nguyên đơn đã "từ bỏ quyền khởi kiện" - theo điểm c khoản 2 Điều 217 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

"Nguyên đơn không có quyền khởi kiện lại nếu như nội dung không có gì mới so với yêu cầu khởi kiện ban đầu. Người khởi kiện có quyền kháng cáo về quyết định đình chỉ của tòa", HĐXX công bố.

HĐXX tuyên đình chỉ vụ kiện sáng 26/9. Ảnh: Hải Duyên

Theo đơn khởi kiện, đầu tháng 9/2018, ông Du mua két bia Sài Gòn đỏ về uống, khui phải một chai chỉ có 1/2 lượng bia và có mùi hôi. Một chai khác còn nguyên nắp, nguyên tem, hạn sử dụng đến năm 2019 nhưng bên trong chỉ có 1/4 chất lỏng.

Ông Du cho rằng, có thể nước trong chai là bia cũ, hoặc nước sục rửa, nhưng nhà máy vẫn đưa vào đóng nắp. Ông đã phản ánh sự việc tới Sabeco, hơn nửa tháng sau (ngày 26/9/208) đại diện công ty mới đến ghi nhận vụ việc rồi "ngó lơ không một lời giải thích".

Ông Du đề nghị tòa buộc Sabeco bồi thường thiệt hại gần 40 triệu đồng, gồm: trị giá chai bia là 10.500 đồng, tổn thất tinh thần (tương đương 10 tháng lương tối thiểu tại khu vực TP HCM) 39,8 triệu; đồng thời buộc Sabeco xin lỗi ông (với tư cách người tiêu dùng) công khai trên 4 tờ báo trong 3 số liên tiếp. Sau đó, nguyên đơn bổ sung yêu cầu đòi Sabeco bồi thường một triệu USD. Tuy nhiên, trong lần xét xử hồi tháng 4/2021, ông Du rút lại yêu cầu khởi kiện đòi một triệu USD.

Trong khi đó, đại diện Sabeco cho rằng, việc nguyên đơn yêu cầu bồi thường một triệu USD là bất thường, không còn là mục đích tiêu dùng của khách hàng thông thường, nên đề nghị tòa chuyển sang cơ quan điều tra để làm rõ động cơ.

Ngoài ra, luật sư bảo vệ cho Sabeco đề nghị HĐXX đình chỉ vụ án vì cho rằng ông Du không có tư cách khởi kiện, bởi chai bia ông Du cho là của Sabeco không có giá trị chứng cứ (không được thu thập hợp pháp), chỉ dựa vào thông tin phản ánh một chiều của nguyên đơn. Hiện có nhiều hướng dẫn về việc lấy bớt bia trong chai mà không mở nắp, nên nếu ai có mục đích, động cơ không lành mạnh sẽ dễ dàng thực hiện.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho nguyên đơn khẳng định thân chủ có đủ tư cách khởi kiện. Căn cứ vào hóa đơn có cơ sở xác định chính ông Du là người mua hàng bao gồm chai bia bị lỗi. Ông Du bỏ tiền mua bia nên đương nhiên là người tiêu dùng. Hiện, pháp luật quy định người tiêu dùng không có nghĩa vụ phải chứng minh lỗi của nhà sản xuất. Còn mục đích tiêu dùng, ông Du mua chai bia để làm gì thì không có luật pháp nào đặt ra.

HĐXX sau đó tạm dừng phiên tòa để thu thập chứng cứ và giám định về chai bia được cho là bị lỗi.

Theo kết luận giám định mới nhất hồi tháng 6 năm nay, nhãn mác trên chai bia cần giám định không phải được in ra từ bản in mẫu.

Hải Duyên