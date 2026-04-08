Người Iran đổ ra đường sau lệnh ngừng bắn

Đông đảo người dân Iran đổ ra đường phố thủ đô Tehran rạng sáng 8/4, sau khi lệnh ngừng bắn hai tuần với Mỹ được công bố.

Theo thỏa thuận, các bên liên quan sẽ ngừng tấn công trong lúc đàm phán diễn ra. Trong thời gian này, tàu thuyền sẽ được phép đi qua eo biển Hormuz dưới sự điều phối của lực lượng vũ trang Iran và chịu một số "hạn chế kỹ thuật". Hiện chưa rõ các hạn chế kỹ thuật mà Iran áp đặt với tàu thuyền ở eo biển Hormuz là gì.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho hay Iran và Oman lên kế hoạch thu phí quá cảnh với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong hai tuần ngừng bắn. Số tiền này sẽ được chi cho tái thiết những thiệt hại do giao tranh.