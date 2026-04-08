Người Iran đổ ra đường sau lệnh ngừng bắn

Đông đảo người dân Iran đổ ra đường phố thủ đô Tehran rạng sáng 8/4, sau khi lệnh ngừng bắn hai tuần với Mỹ được công bố.
Theo thỏa thuận, các bên liên quan sẽ ngừng tấn công trong lúc đàm phán diễn ra. Trong thời gian này, tàu thuyền sẽ được phép đi qua eo biển Hormuz dưới sự điều phối của lực lượng vũ trang Iran và chịu một số "hạn chế kỹ thuật". Hiện chưa rõ các hạn chế kỹ thuật mà Iran áp đặt với tàu thuyền ở eo biển Hormuz là gì.
Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho hay Iran và Oman lên kế hoạch thu phí quá cảnh với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong hai tuần ngừng bắn. Số tiền này sẽ được chi cho tái thiết những thiệt hại do giao tranh.
Những người ủng hộ chính phủ giương quốc kỳ và ảnh chân dung Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei tại Quảng trường Cách mạng Hồi giáo ở Tehran.
"Chúng tôi tuân theo bất cứ quyết định nào của Lãnh tụ Tối cao. Chúng tôi không đi trước cũng không đi sau một bước nào so với chỉ đạo của Lãnh tụ. Nếu Ngài cho rằng phù hợp, chúng tôi sẽ chấp nhận ngừng bắn; còn nếu không, chúng tôi sẵn sàng tiếp tục xuống đường và chiến đấu vô thời hạn", một cô gái nói.
Người dân hô khẩu hiệu khi tập trung tại Quảng trường Cách mạng Hồi giáo.
Theo Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, lệnh ngừng bắn không đồng nghĩa với việc chiến sự đã chấm dứt. "Chúng tôi vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần đối phương mắc sai lầm dù là nhỏ nhất, họ sẽ phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh đáp trả của chúng tôi", hội đồng cho biết.
Người dân tập trung trên đường phố Tehran rạng sáng 8/4, sau khi lệnh ngừng bắn được công bố. Video: Reuters
Bé gái cầm cờ Iran khi tham gia cuộc diễu hành bằng xe trên đường phố Tehran.
Truyền thông nhà nước Iran cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ được tổ chức tại Islamabad, thủ đô của Pakistan vào 10/4 và có thể kéo dài để hoàn thiện các chi tiết của một thỏa thuận, với mục tiêu "khẳng định những thành tựu trên chiến trường của Iran".
Lệnh ngừng bắn được công bố chưa đầy hai giờ trước khi tối hậu thư mà Tổng thống Trump đặt ra với Iran hết hạn. Trong tối hậu thư này, ông Trump đe dọa sẽ phá hủy toàn bộ cầu và nhà máy điện của Iran, nếu nước này không đạt thỏa thuận và mở lại eo biển Hormuz. Iran trước đó đã tuyên bố bác bỏ tối hậu thư này.
"Giờ đây, nước Mỹ đã hiểu sức mạnh của Iran. Nếu họ không thực hiện đúng thỏa thuận, chúng tôi chắc chắn sẽ đối phó với họ theo cách khác", một phụ nữ tham gia cuộc tuần hành ở Tehran cho hay.
Quốc kỳ và chân dung cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong ngày đầu tiên Mỹ, Israel mở cuộc tấn công vào Iran hôm 28/2, cùng người kế nhiệm ông là Mojtaba Khamenei, tại một góc phố ở Tehran.
Dù vui mừng với lệnh ngừng bắn, một số người Iran vẫn tỏ ra hoài nghi về thỏa thuận mới đạt được.
"Chúng tôi đã ngồi vào bàn đàm phán hai lần khi họ tấn công chúng tôi", một người phụ nữ nói, thêm rằng Mỹ có thể lợi dụng lệnh ngừng bắn để "củng cố sức mạnh". "Tôi không hiểu tại sao Mỹ lại chấp nhận lệnh ngừng bắn. Như mọi lần, họ muốn câu giờ cho Israel".
Người phụ nữ xúc động khi tham gia cuộc tuần hành sau khi lệnh ngừng bắn được công bố.
Iran khẳng định chiến sự chỉ chấm dứt khi kế hoạch hòa bình 10 điểm của họ được chấp thuận. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông sẵn sàng thảo luận về đề xuất của Tehran.
Hàng dài ôtô nối đuôi nhau trên đường phố Tehran sau lệnh ngừng bắn.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột hiện nay tại Trung Đông "tuân thủ nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế và chấp hành các điều khoản của lệnh ngừng bắn, nhằm tạo tiền đề cho nền hòa bình lâu dài và toàn diện trong khu vực".
Huyền Lê (Theo AFP, Reuters, AP)