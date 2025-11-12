Người Hà Nội cần làm gì khi được yêu cầu 'làm sạch' dữ liệu bằng lái, đăng ký xe

Công an Hà Nội đang rà soát, làm sạch gần 8 triệu dữ liệu phương tiện, 130.000 giấy phép lái xe và số hóa 8 triệu hồ sơ đăng ký xe đang quản lý.

Sáng 12/11, theo hướng dẫn của công an khu vực, anh Hoàng, trú phường Nam Từ Liêm, đăng nhập ứng dụng iHanoi để cập nhật, làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe và đăng ký xe. Do chưa đăng ký tài khoản, anh lựa chọn đăng nhập bằng cách liên kết với VNeID.

Sau khi quét các giấy tờ, Hoàng nhận được thông báo "đang chờ xử lý". Ủng hộ kế hoạch này song Hoàng thắc mắc tại sao dữ liệu giấy phép lái xe, đăng ký xe đều do cơ quan nhà nước quản lý nhưng lại bắt người dân phải tự cập nhật. Hơn nữa, rất nhiều người dân đã tích hợp thông tin trên VNeID, "vậy sao không liên kết dữ liệu từ đây sang".

Từ 11/11, Công an thành phố Hà Nội đang thực hiện cao điểm 60 ngày đêm để rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe trên địa bàn. Kỳ vọng của chiến dịch là sẽ có dữ liệu đăng ký xe và giấy phép lái xe "đúng, đủ, sạch, sống", nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phương tiện.

Công an thành phố dự kiến sẽ rà soát, làm sạch gần 8 triệu dữ liệu phương tiện, 130.000 dữ liệu giấy phép lái xe và số hóa 8 triệu hồ sơ đăng ký xe đang quản lý.

Phần làm sạch dữ liệu trên ứng dụng iHanoi. Ảnh: Phạm Dự

Trường hợp cần làm sạch dữ liệu là người dân tạm trú, thường trú trên địa bàn Hà Nội đang là chủ xe trên giấy tờ đăng ký hoặc đang sử dụng xe. Đầu tiên, bạn cài đặt mới ứng dụng iHanoi hoặc đăng nhập bằng cách liên kết với ứng dụng VNeID; sau đó chuẩn bị căn cước công dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe chính chủ, tài liệu liên quan đến mua bán, cho tặng tài sản.

Tại iHanoi, bạn ấn chọn "làm sạch dữ liệu" và "lựa chọn làm sạch". Tiếp đến, lần lượt chọn 2 loại dữ liệu:

- Với giấy phép lái xe: Chụp ảnh căn cước công dân và giấy phép, rồi tạo yêu cầu, kiểm tra thông tin và cập nhật thông tin.

- Với đăng ký xe: Chụp ảnh căn cước công dân và đăng ký, rồi lựa chọn đối tượng sử dụng xe. Sau đó điền bổ sung thông tin thiếu và cuối cùng là cập nhật thông tin.

Với cả hai trường hợp, công dân có thể tự điền thông tin hoặc chụp ảnh giấy tờ để hệ thống quét thông tin và cập nhật. Trong trường hợp người dân không thực hiện được quy trình làm sạch, cán bộ công an khu vực sẽ trực tiếp hướng dẫn đăng nhập, kiểm tra, chỉnh sửa và xác nhận thông tin phương tiện.

Giấy phép lái xe bằng vật liệu giấy. Ảnh: Phạm Dự

Theo phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, trong buổi chiều 11/11 đã ghi nhận gần 3.000 hồ sơ dữ liệu của giấy phép lái xe và đăng ký xe. Trong thời gian đầu, công an đang tập trung rà soát các trường hợp sử dụng giấy phép lái xe bằng vật liệu giấy. Cùng lúc, công an cũng hướng dẫn mọi người đăng ký sử dụng giấy phép lái xe điện tử, thẻ PET nhằm thuận tiện trong việc quản lý, tra cứu và sử dụng.

Chiến dịch làm sạch dữ liệu theo phương châm "đúng, đủ, sạch, sống" đang được triển khai trên nhiều lĩnh vực. Với cơ sở dữ liệu đất đai, người dân cũng có thể nộp sổ đỏ online qua ứng dụng VNeID để làm sạch dữ liệu trong 90 ngày đêm cao điểm.

Phạm Dự