Người giúp việc trộm gần 300 triệu đồng của gia chủ

Quảng NinhKhi chủ nhà đi vắng, bà Sâm mở két sắt lấy trộm 270 triệu đồng cùng nhẫn vàng để mang trả khoản nợ hơn 300 triệu đồng.

Ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang củng cố hồ sơ để xử lý bà Nguyễn Thị Sâm (54 tuổi, trú phường Hồng Gai) về hành vi trộm cắp tài sản.

Bà Sâm (áo Hồng) khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Chiều tối 29/3, anh Nguyễn Ngọc Trình (42 tuổi, phương Cao Xanh) mở két sắt trong phòng ngủ thấy toàn bộ 270 triệu đồng và một chiếc nhẫn vàng 2 chỉ đã biết mất. Lần cuối, anh kiểm tra tài sản là vào trưa 27/3.

Khi bị công an triệu tập, bà Sâm, người giúp việc của gia đình anh Trình, thừa nhận lợi dụng lúc gia đình chủ nhà đi vắng vào tối 28/3 đã mở két. Bà biết anh Trình thời điểm đó quên không quay mã số nên chỉ cần dùng chìa là mở được.

Sau khi lấy được tiền và vàng, bà Sâm đưa toàn bộ đưa cho Nguyễn Thị Xuân (42 tuổi, trú phường Cao Xanh) để thanh toán khoản nợ hơn 300 triệu đồng.

Lê Tân