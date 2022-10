Người giúp việc rút camera an ninh để trộm tiền

Đà NẵngNguyễn Thị Kim Nga, 43 tuổi, xin gia chủ về quê chơi, nhưng mở sẵn cửa sau để quay lại, rút camera an ninh sau đó trộm tiền, vàng.

Ngày 10/10, công an phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, đã bắt giữ Nga để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Nga được thuê giúp việc hai năm nay cho một gia đình ở đường Hoàng Công Chất, phường Khuê Mỹ. Theo điều tra, ngày 4/10, Nga xin gia chủ về quê dự đám cưới người thân, nhưng chỉ khóa cửa trước còn khép hờ cửa sau.

Nghi phạm Nga tại cơ quan công an. Ảnh: Nam Em

Để tạo chứng cứ ngoại phạm, Nga sau đó chụp ảnh ở quê nhà và check in lên mạng xã hội Facebook. Đến 9h sáng cùng ngày, Nga quay lại nhà chủ, đột nhập từ cửa sau.

Chưa vội lấy tài sản, nghi phạm rút hệ thống camera an ninh ở tầng 1 rồi mới lên tầng 2 lục lọi, lấy một heo đất có 1,5 triệu đồng, 2 nhẫn vàng ta, một dây chuyền vàng, một lắc vàng, hai nhẫn bạc và một iPad pro trị giá 22 triệu đồng.

Trước khi tẩu thoát, Nga cẩn thận cắm lại camera an ninh. Gia chủ về nhà phát hiện bị trộm nên báo công an. Vào cuộc, công an phát hiện camera an ninh của gia đình bị gián đoạn thời gian ngắn. Nga bị tình nghi là thủ phạm.

Ngày 8/10, Nga từ quê ra nhà chủ và bị công an triệu tập. Nga ban đầu quanh co, nhưng sau thừa nhận hành vi.

Nga khai do đang nợ nần nhưng không có khả năng chi trả nên đã lên kế hoạch trộm cắp chính gia đình mình đang làm thuê. Số tài sản lấy được, bà ta dự định cất giấu ở quê chờ một thời gian "êm chuyện" sẽ đem ra tiêu xài.

Ngọc Trường