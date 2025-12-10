Người giúp việc giấu dây chuyền vàng của bà chủ trong bồn nước xả

TP HCMChủ nhà vô tình phát hiện sợi dây chuyền vàng của mình trong bồn xả nước nhà vệ sinh, kiểm tra lại tài sản thì biết còn mất thêm 3 chiếc lắc.

Ngày 10/12, bà Hiền - người giúp việc của bị hại, bị Công an phường Xuân Hòa (quận 3 cũ) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM bắt về hành vi Trộm cắp tài sản.

Bà Hiền mang nữ trang của chủ đi bán. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, hôm 4/12, chủ nhà trình báo vô tình phát hiện sợi dây chuyền gần một lượng vàng trong bồn nước xả nhà vệ sinh tầng trệt. Kiểm tra lại tài sản, chị này phát hiện mất thêm 3 chiếc lắc vàng, trị giá khoảng 80 triệu đồng.

Từ các dấu hiệu ban đầu, cảnh sát nhận định bà Hiền khả nghi, bởi có khả năng tiếp cận khu vực phòng ngủ của bị hại. Nhưng khi bị triệu tập, bà này không hợp tác, cho rằng mình bị nghi oan, đòi cảnh sát đưa ra bằng chứng.

Dây chuyền được phát hiện trong bồn xả nhà vệ sinh. Ảnh: Công an TP HCM

Cảnh sát xác minh nhiều nơi, phát hiện trước đó Hiền từng bán vàng của chủ nhà tại một tiệm kim hoàn ở phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ). Từ những chứng cứ, hình ảnh này, bà ta đã thừa nhận nhiều lần trộm tài sản của chủ.

Hiền khai đã bán những chiếc lắc trộm lần trước, riêng sợi dây chuyền vàng vừa trộm được, chưa kịp tẩu tán. Sợ chủ phát hiện, bà ta giấu vào bồn xả nhà vệ sinh.

Cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ tang vật vụ án.

Nhật Vy