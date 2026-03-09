Người già, trẻ nhỏ hóa đại tướng, tiên nữ trong lễ hội Thổ Hà

Sáng 9/3, người dân phường Vân Hà đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với quần thể đình - chùa - từ chỉ Thổ Hà. Đây là những công trình văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng có giá trị nổi bật, thể hiện trên nhiều phương diện như lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc và điêu khắc. Hiện tỉnh Bắc Ninh có 43 điểm thuộc 10 di tích, cụm di tích quốc gia đặc biệt.

Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội truyền thống Thổ Hà năm 2026. Lễ hội diễn ra trong ba ngày, từ 8 đến 10/3 (tức 20-22 tháng giêng), tại khu trung tâm đình, chùa, từ chỉ Thổ Hà.