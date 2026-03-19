Người gặp tai biến tử vong sau tiêm chủng có thể được bồi thường hơn 100 triệu đồng

Bộ Y tế đề xuất người gặp tai biến khi tiêm chủng thiệt hại tính mạng có thể được bồi thường 100 triệu đồng, phí mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở.

Đề xuất này được Bộ Y tế đưa vào Dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh, được lấy ý kiến hôm 19/3. Đây là lần đầu tiên dự thảo đề cập chính sách bồi thường trong trường hợp tai biến sau tiêm chủng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc tính mạng người được tiêm.

Theo đó, dự thảo xác định hai nhóm tiêm chủng bắt buộc. Nhóm thứ nhất thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng, gồm trẻ em, phụ nữ mang thai và những người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm nằm trong danh mục bệnh đã có vaccine, sinh phẩm của chương trình.

Nhóm thứ hai là người phải tiêm chủng trong trường hợp phòng chống dịch, gồm người có nguy cơ mắc bệnh tại vùng có dịch; nhân viên y tế trực tiếp khám, điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm; người tham gia giám sát, điều tra, xử lý ổ dịch; nhân viên phòng xét nghiệm tiếp xúc với tác nhân gây bệnh. Ngoài ra, Thủ tướng có thể quyết định bổ sung các nhóm đối tượng khác trên cơ sở đề xuất của Bộ Y tế.

Tiêm chủng vaccine tại Viện Pasteur TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Người thuộc diện tiêm chủng bắt buộc nếu xảy ra tai biến nghiêm trọng dẫn đến khuyết tật hoặc tử vong sẽ được Nhà nước bồi thường. Mức bồi thường đối với trường hợp để lại di chứng dẫn đến khuyết tật bằng 30 lần mức lương cơ sở, cùng với các chi phí khám chữa bệnh và thu nhập bị mất hoặc giảm sút.

Trường hợp tử vong, được hỗ trợ chi phí điều trị trước khi tử vong, mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở, cùng khoản bù đắp tổn thất tinh thần 100 triệu đồng cho thân nhân và các khoản chi phí liên quan đến thu nhập bị mất.

Dự thảo cũng quy định quy trình xác định tai biến sau tiêm. Theo đó, trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận báo cáo điều tra tai biến nặng, cơ quan chuyên môn y tế cấp tỉnh phải chuẩn bị hồ sơ và tổ chức họp hội đồng tư vấn chuyên môn để đánh giá nguyên nhân. Kết luận của hội đồng là cơ sở để xác định trường hợp có thuộc diện được Nhà nước bồi thường hay không.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định về việc hậu kiểm cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng sau khi đi vào hoạt động nhằm đảm bảo an toàn trong tiêm chủng. Theo đó, Bộ Y tế đề xuất trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc UBND tỉnh tổ chức kiểm tra cơ sở tiêm chủng đã thực hiện việc tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn quản lý. Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc UBND tỉnh tối thiểu 2 năm một lần kiểm tra cơ sở tiêm chủng đã thực hiện việc tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn quản lý.

Lê Nga