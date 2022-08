Người dùng TikTok Shop trải nghiệm dịch vụ BEST Express

Các đối tác kinh doanh shop online và khách mua hàng trên TikTok Shop từ nay có thể trải nghiệm dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express với chất lượng ưu tiên.

Một số người dùng TikTok Shop mới đây chia sẻ hình ảnh nhận những kiện hàng đầu tiên từ dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express. Mỗi bưu kiện đều được gắn tag VIP. Đại diện bưu cục BEST Express cho biết tag VIP này được in chìm trên mã vận đơn, thể hiện ý nghĩa các khách hàng TikTok Shop lựa chọn đơn vị đều sẽ nhận dịch vụ chất lượng với quy trình giao hàng chặt chẽ, đảm bảo bưu kiện vẹn toàn khi đến tay họ.

Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở đội ngũ nhân viên lưu ý xử lý hàng, bảo quản hàng hóa cẩn thận và giao đến người nhận trong thời gian ngắn nhất có thể. Từ nay, tất cả khách mua sắm trên TikTok Shop đều có thể trải nghiệm dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express. Đơn vị hiện sở hữu mạng lưới 800 bưu cục cùng đội ngũ 7.000 shipper hoạt động khắp 63 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Tag VIP được BEST Express in chìm trên mã vận đơn của các kiện hàng từ TikTok Shop. Ảnh: BEST Express.

Các shop online đang sử dụng dịch vụ BEST Express cho biết, ngoài dịch vụ vận chuyển hàng hóa, đơn vị còn hỗ trợ xử lý đơn hàng, lên đơn, đóng gói, dán vận đơn... giúp shop tiết kiệm thời gian, nhân lực trong mùa bán hàng cao điểm cuối năm.

Chị Thanh Vân, chủ shop thời trang tại Hà Nội, đã gắn bó cùng BEST Express trong hai năm và hài lòng với chất lượng dịch vụ, giá cả, tốc độ giao hàng nhanh chóng cùng phản hồi tích cực về sự thân thiện của đội ngũ shipper. Chị dự định sắp tới sẽ gia nhập TikTok Shop. Việc BEST chính thức có mặt trên nền tảng này khiến chị yên tâm hơn nhiều về khâu vận chuyển.

Các kiện hàng từ Tiktok Shop được BEST Express xử lý nhanh chóng, đảm bảo nguyên vẹn khi giao đến tay khách hàng. Ảnh: BEST Express

Trong ba năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, BEST Express đã có nhiều bước cải tiến về dịch vụ, đầu tư hạ tầng, nâng cao trải nghiệm người dùng. Hiện đơn vị là đối tác vận chuyển của các sàn thương mại điện tử lớn và nhiều shop online khác.

Hiện doanh nghiệp đang ứng dụng công nghệ tự động hóa vào phân loại bưu kiện để nâng cao hiệu suất và đảm bảo vận hành. Đến nay, BEST sở hữu tổng cộng 30 trung tâm phân loại tự động trên cả nước với Củ Chi (TP HCM) và Từ Sơn (Bắc Ninh) là hai điểm phân loại quy mô lớn nhất của tập đoàn BEST Inc. tại khu vực Đông Nam Á. Hiệu suất xử lý trung bình 1,8 triệu kiện hàng mỗi ngày trên toàn hệ thống với tốc độ phân loại 0,5 giây cho kiện dưới 3 kg và 2 giây cho kiện trên 3 kg.

"Tốc độ tăng trưởng nhanh chóng giúp BEST Express được các đối tác thương mại điện tử và hàng chục nghìn shop online trên cả nước tín nhiệm. Thời gian qua, đơn vị cũng đạt các giải thưởng như Thương hiệu mạnh Việt Nam 2020; ‘Đối tác truyền cảm hứng’ của Shopee năm 2020, 2021; Top 10 Giải Rồng Vàng 2021... Chúng tôi kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong thời gian tới", đại diện BEST Express cho biết.

Nguyệt Di