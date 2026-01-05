Người dùng đũa đâm tới tấp vào mặt tài xế bị bắt

Đăk LăkPhạm Ngọc Khánh, 25 tuổi, bị bắt sau 4 ngày dùng đũa đâm tới tấp vào mặt tài xế taxi do mâu thuẫn trong quá trình di chuyển.

Ngày 5/1, Khánh bị Công an xã Krông Pắc bắt tạm giam 2 tháng về tội Cố ý gây thương tích, theo Điều 134 Bộ luật hình sự.

Phạm Ngọc Khánh tại cơ quan công an. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo điều tra, chiều 1/1, Khánh gọi taxi chở vợ và con nhỏ 3 tháng tuổi từ xã Ea Phê về nhà. Khi xe di chuyển đến đoạn qua buôn Kmrơng, xã Krông Pắc, do đường xấu, nhiều ổ gà khiến con nhỏ bị nôn ói, Khánh đã nhắc nhở tài xế đi chậm. Trong quá trình trao đổi, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Khánh tức giận chồm lên kẹp cổ Thắng, cầm đôi đũa đâm liên tiếp vào mặt tài xế khi ôtô đang chạy ở tốc độ 17 km/h. Bị tấn công bất ngờ, tài xế buông vô lăng, dùng hai tay che mặt và liên tục van xin. Vợ Khánh ôm con nhỏ, la hét, không thể can ngăn.

Ít giây sau, tài xế không kịp dừng xe, không kịp tháo dây an toàn mà cố gắng vùng vẫy chạy thoát ra ngoài. Khánh cũng mở cửa chạy lên ghế lái phanh xe dừng lại.

Tại cơ quan điều tra, Khánh thừa nhận hành vi của mình là sai, không may tài xế đạp ga tông người đi đường hoặc lao xuống vực gây nguy hiểm cho vợ con.

"Chỉ vì một phút nông nổi mà em đã vướng vào vòng lao lý, để vợ và con nhỏ ở nhà khổ sở. Bây giờ em cảm thấy rất hối hận", Khánh nói.

Trần Hóa