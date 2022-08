Người Đức sợ hết bia vì Nga cắt khí đốt

Các doanh nghiệp Đức e ngại sản lượng bia sụt giảm vì chi phí năng lượng tăng và nguy cơ Nga cắt khí đốt.

"Ngành công nghiệp bia Đức vốn chật vật trong đại dịch, nay vẫn hoạt động trong tình trạng khủng hoảng", chủ tịch Liên đoàn Bia Đức Holger Eichele cho biết hôm nay.

Nhà máy bia đóng chai ở Grevenstein, miền tây nước Đức, ngày 9/5. Ảnh: AFP

Lượng bia bán ra ở Đức trong 6 tháng đầu năm nay là 157,2 triệu lít, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu do cơ quan thống kê liên bang Destatis công bố hôm nay. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn 5,5% so với năm 2019, thời điểm trước khi Covid-19 bùng phát.

Liên đoàn Bia Đức cảnh báo doanh số bán hàng trong nửa cuối năm nay không mấy khả quan do nguy cơ khủng hoảng năng lượng. Nga đã cắt giảm lượng khí đốt sang Đức khiến giá năng lượng tăng vọt, đồng thời làm dấy lên nỗi lo nguy cơ mất hoàn toàn nguồn cung.

"Không có khí đốt, kệ hàng sẽ chẳng có bia", ông Eichele nói, đồng thời thừa nhận "chỉ có thể đoán mò" về quy mô khủng hoảng năng lượng và tác động của nó.

Các nhà sản xuất đã cố gắng giảm tiêu thụ năng lượng nhưng vẫn không thể thay thế khí đốt, vì đây là nguồn cung nhiên liệu quan trọng nhất cho ngành bia. Công nghiệp thực phẩm và đồ uống là ngành tiêu thụ khí đốt lớn thứ hai ở Đức, sau ngành công nghiệp hóa chất.

Nga tuyên bố giảm nửa lượng khí đốt sang Đức từ ngày 27/7 do đường ống Nord Stream 1 gặp vấn đề kỹ thuật, khiến lượng khí đốt chỉ đạt hơn 20% lưu lượng đường ống. Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu phụ thuộc lớn vào khí đốt Nga, đang đối mặt nguy cơ thiếu nguồn cung vào mùa đông.

Đức hồi tháng trước khởi động giai đoạn hai của kế hoạch ứng phó khẩn cấp ba giai đoạn, khi nguồn cung khí đốt từ Nga giảm mạnh. Nếu giai đoạn ba được kích hoạt, chính phủ sẽ phải thực hiện chính sách phân bổ khí đốt theo định mức, ưu tiên cho nhu cầu khẩn cấp, đóng cửa nhiều cơ sở sản xuất, có thể dẫn tới tình trạng thất nghiệp gia tăng.

Hồng Hạnh (Theo AFP)