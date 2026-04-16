Người đi xe máy lao thẳng vào đầu xe tải

Đồng NaiTạt qua đầu xe cùng chiều để chuyển hướng ẩu tại ngã tư, thanh niên đi xe máy bị xe tải đâm ngã, hôm 13/4 tại ngã tư Hiệp Phước.

Tình huống giao thông: Tại ngã tư, một thanh niên từ làn bên phải tạt qua đầu ôtô cũng chiều ở làn trái để chuyển hướng. Đến giữa ngã tư, người này rẽ trái nhưng lao thẳng vào đầu một xe tải ở hướng ngược chiều và bị hất văng ngã ra đường. May mắn lái xe tải kịp thời xử lý tình huống nên xe không chèn lên người. Nạn nhân chỉ bị xây xước nhẹ.

Người đi xe máy băng qua đầu xe tải bị đâm tại ngã tư Video: CTV

Kỹ năng lái xe: Khi tới nút giao, người điều khiển các phương tiện phải giảm tốc độ, khi chuyển hướng cần quan sát và chỉ di chuyển khi đảm bảo an toàn. Người đi xe máy, nhất là thanh niên, vốn vội vàng, chủ quan, không được tạt qua đầu ôtô vượt nhanh ở ngã tư, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm bất ngờ.

Nguyên Vũ