Người đẹp gốc Việt 61 tuổi làm mẫu cho Thom Browne

Ánh Dương sinh năm 1960 tại Bordeaux (Pháp), có bố là người Việt, mẹ là người Tây Ban Nha. Bà từng học kiến ​​trúc tại Paris, Học viện Múa Cổ điển Franchetti và Tessa Beaumont. Khi đang là nghệ sĩ múa ballet ở Paris, Ánh Dương được nhiếp ảnh gia David Seidner phát hiện tiềm năng làm mẫu với giới thiệu với những tên tuổi lớn của làng mốt.

Ánh Dương nhanh chóng nổi tiếng khi tham gia chiến dịch quảng cáo của Yves Saint Laurent, John Galliano, Dolce & Gabbana, Christian Lacroix... Bà từng catwalk cho Dior, Donna Karan, Moschino, xuất hiện trên các tạp chí Vogue, Elle, Harper's Bazaar. Ngoài làm mẫu, Ánh Dương còn tham gia diễn xuất trong các phim "I Shot Andy Warhol", "High Art", "Love Me", "The Only Living Boy in New York" ...