Người dân TP HCM ở 25 trung tâm y tế giải thể được chọn lại nơi khám

Cơ quan Bảo hiểm xã hội TP HCM cho phép người dân từng đăng ký tại 25 trung tâm y tế khu vực vừa giải thể được chọn lại nơi khám chữa bệnh ban đầu phù hợp nguyện vọng đến hết ngày 31/3.

Ngày 26/1, đại diện Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP HCM cho biết chính sách này nhằm đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh của người dân không bị gián đoạn, trong bối cảnh thành phố đang sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở. Từ đầu năm nay, 25 Trung tâm Y tế khu vực không có giường bệnh tại TP HCM đã chính thức chấm dứt hoạt động. Để người dân không bị "bơ vơ" hay mất quyền lợi, cơ quan bảo hiểm chủ động rà soát và tự động chuyển nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của các chủ thẻ này về các bệnh viện lớn hơn hoặc tương đương.

Người dân khám bệnh tại bệnh viện ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Cụ thể, danh sách chuyển đổi tự động đang được áp dụng đối với người trên 16 tuổi tại khu vực Chợ Lớn là chuyển về Bệnh viện An Bình hoặc Bệnh viện Nguyễn Trãi; khu vực Hòa Hưng về Bệnh viện Trưng Vương. Người đăng ký ở khu vực Nhiêu Lộc được chuyển sang Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 2); Cần Giờ về Bệnh viện Từ Dũ (cơ sở 2). Riêng trẻ em dưới 16 tuổi được chuyển chung về Bệnh viện Lãnh Binh Thăng.

Trong giai đoạn chuyển giao, BHXH khẳng định hoạt động khám chữa bệnh tại địa phương vẫn diễn ra bình thường. Các trạm y tế phường, xã tiếp tục khám BHYT, cấp thuốc định kỳ cho người bệnh mạn tính hoặc cần điều trị dài ngày. Các phòng khám đa khoa, chuyên khoa thuộc các trung tâm y tế cũ vẫn tiếp nhận bệnh nhân và giải quyết đầy đủ quyền lợi BHYT trong thời gian chờ cấp lại giấy phép hoạt động.

Theo quy định, người tham gia BHYT được đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào 15 ngày đầu của mỗi quý (tháng 1, 4, 7, 10). Người dân thực hiện thủ tục miễn phí qua ba kênh: nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi cư trú, qua đơn vị sử dụng lao động hoặc nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam.

Lê Phương