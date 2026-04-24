Người đàn ông xúc phạm danh dự cán bộ công an, VKS suốt 5 năm

Cao BằngVũ Công Hằng bị cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ để tố cáo, khiếu nại gây xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ thuộc lực lượng công an, viện kiểm sát, tòa án.

Hành vi của ông Hằng, 65 tuổi, trú phường Tân Giang, vừa được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng kết luận điều tra, đề nghị truy tố về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo khoản 2 điều 331 Bộ luật Hình sự, ngày 23/4.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can Vũ Công Hằng. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, các vụ việc liên quan đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Nhà chức trách cũng tổ chức gặp gỡ, đối thoại để giải thích, làm rõ, song ông Hằng không chấp hành. Ông này tiếp tục gửi nhiều đơn thư sai sự thật, kéo dài trong thời gian dài, ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Các khiếu nại, tố cáo sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ thuộc lực lượng công an, viện kiểm sát, tòa án, của ông Hằng bị cáo buộc diễn ra từ năm 2020 đến khi bị bắt hồi tháng 11/2025. Các đơn khiếu nại, tố cáo với nội dung không đúng sự thật của ông Hằng bị cơ quan điều tra xác định đã xâm hại đến 25 cá nhân và 6 cơ quan, tổ chức.

Công an đánh giá, hành vi của ông Hằng không chỉ xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân mà tác động tiêu cực đến hoạt động của các cơ quan tư pháp và chính quyền địa phương. Hành vi này gây áp lực lớn cho công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại. Tố cáo của bị can cũng ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của nhiều cá nhân, tổ chức, "suy giảm niềm tin của người dân vào pháp luật".

Quá trình điều tra, bị can được đánh giá "đã thành khẩn khai báo, thừa nhận vi phạm, thể hiện thái độ ăn năn hối cải".

Phạm Dự