Người đàn ông tử vong sau va chạm với tàu hỏa

Hà NộiKhi rẽ vào ngõ trên đường Ngọc Hồi, người đàn ông đi xe máy bị tàu hỏa đâm văng 20 m dẫn tới tử vong, tối 8/3.

Khoảng 20h, người đàn ông 52 tuổi, trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ nay là Hưng Yên, đi xe máy biển số tỉnh Thái Bình cũ di chuyển trên đường Ngọc Hồi theo hướng về Thường Tín.

Khi di chuyển tới ngõ 210 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, người đi xe máy rẽ để băng qua đường tàu thì va chạm với tàu SE19 tại khu gian Văn Điển - Thường Tín.

Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy cùng phương tiện văng xa khoảng 20 m, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc xe máy vỡ nát phần đầu.

Xe máy của nạn nhân bị đâm hỏng. Ảnh: Xuân Hoa

Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT Công an Hà Nội cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Hoàng Liệt giải quyết vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Hôm 6/3, tại khu gian Hòa Vinh Tây, xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu SE8 đầu máy 918 kéo 14 toa với xe container. Hậu quả khiến lái xe bị thương, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 120 triệu đồng.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm nhiều trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt là hành vi vượt rào chắn, cố tình đi khi tín hiệu đèn đỏ, chuông cảnh báo đang hoạt động. Tuy nhiên, vẫn còn không ít người điều khiển phương tiện coi thường pháp luật, bất chấp nguy hiểm.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, tàu hỏa có quãng đường hãm phanh rất dài, không thể dừng đột ngột. Chỉ một quyết định liều lĩnh trong vài giây có thể phải trả giá bằng tính mạng của chính mình và người khác. Từ đó, Cục đề nghị người dân tuyệt đối chấp hành tín hiệu đèn, chuông cảnh báo và rào chắn tại các điểm giao cắt đường sắt; không vượt rào chắn dưới bất kỳ hình thức nào; không đánh cược an toàn vì sự vội vàng, chủ quan.

Việt An