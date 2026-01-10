Người đàn ông tử vong sau hai bữa rượu liên tiếp, gia đình kiện 19 bạn nhậu

Trung QuốcSau khi ăn nhậu cả trưa và tối cùng nhóm bạn, người đàn ông họ Từ được phát hiện tử vong trong ôtô do ngộ độc rượu cấp tính, từ đây 19 bạn nhậu bị kiện đòi bồi thường.

Ngày 8/1, TAND trung cấp thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam công bố phán quyết vụ kiện.

Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng 12h ngày 22/12/2024, Từ và nhiều người khác tham gia tiệc trưa do Ngô tổ chức tại nhà hàng. Ngô mang theo một chai rượu ngũ cốc. Trong bữa ăn, có 9 người cùng uống rượu, bao gồm Từ, mỗi người uống khoảng 125 ml.

Khoảng 18h cùng ngày, Từ cùng vài người bạn tiếp tục tham gia tiệc tối do Dương tổ chức tại cùng địa điểm, có thêm một số bạn mới. Ngoài số rượu ngũ cốc còn lại từ bữa trưa, họ còn mua thêm rượu gạo. 10 người cùng uống, trong đó có Từ.

Sau bữa tối, Từ cùng nhóm bạn rời khỏi nhà hàng. Anh ta đi loạng choạng, có biểu hiện say rõ ràng. Người bạn họ Lý gọi chủ nhà hàng và đầu bếp đến giúp dìu Từ lên ghế sau xe mình. Chủ nhà hàng ngồi ở ghế phụ lái, còn Lý lái xe. Cả ba cùng đưa Từ về cửa hàng do Từ và Lý hợp tác kinh doanh.

Khi xe đến cửa hàng vào khoảng 19h56 ngày 22/12/2024, Từ đã ngủ, chủ nhà hàng rời đi ngay. Lý gọi Từ thì nghe anh này nói sẽ ngủ trong xe một lát. Lý liền tắt máy, vào cửa hàng uống trà. Khoảng 22h, Lý quay lại xe gọi Từ lần nữa, nhưng không thấy trả lời. Lý liền khởi động xe, bật sưởi và cùng ngủ trong xe.

Khoảng 0h30 ngày 23/12/2024, xe chết máy do hết điện. Lý gọi thợ sửa xe từ tiệm gần đó để đổi pin và khởi động lại xe.

Khoảng 0h40, Lý mở cửa sau xe để kiểm tra Từ. Khoảng 1h40, Lý mở hé cửa sổ bên ghế lái và bên phụ lái một khoảng bằng đốt ngón tay, bật máy sưởi, hai người tiếp tục ngủ trong xe.

Khoảng 8h, Lý nhận thấy tay trái của Từ lạnh ngắt, tay phải tím tái, vội gọi cảnh sát và cấp cứu. Khi xe cấp cứu đến hiện trường, nhân viên y tế phát hiện cơ thể Từ đã cứng đờ và tím tái. Sau khi kiểm tra điện tâm đồ, Từ được tuyên bố đã tử vong.

Báo cáo pháp y cho thấy có chất ethanol trong máu của Từ với nồng độ 437 mg/100 ml. Anh ta tử vong do ngộ độc ethanol cấp tính (mức độ nặng) và viêm tụy cấp thể hoại tử xuất huyết do uống quá nhiều rượu.

Gia đình Từ kiện 19 người từng ăn trưa và tối cùng nạn nhân, đòi bồi thường hơn 1,28 triệu nhân dân tệ (gần 5 tỷ đồng). Tòa án xác định tổn thất của gia đình Từ là hơn 1,25 triệu nhân dân tệ.

Tòa sơ thẩm nhận định, với tư cách là người trưởng thành có đầy đủ năng lực pháp lý, Từ uống hai bữa rượu liên tiếp, vào buổi trưa và tối, không kiểm soát hành vi uống rượu của mình, dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Do đó, Từ phải chịu trách nhiệm chính. Xét đến các tình tiết cụ thể của vụ án, tòa quyết định Từ phải chịu 70% lỗi và các thiệt hại tương ứng.

Là người cùng uống rượu với Từ trong bữa trưa và tối, Lý đã không đưa nạn nhân về nhà hay thông báo cho gia đình, không có biện pháp bảo vệ thích đáng sau khi nạn nhân say rượu, thay vào đó lại kệ Từ ngủ trong xe. Hơn nữa, Lý đã không theo dõi tình trạng của nạn nhân trong khoảng thời gian dài. Do đó, tòa án xác định Lý phải chịu 9% trách nhiệm.

Là người tổ chức tiệc tối và uống rượu cùng Từ trong cả hai bữa, Dương phải chịu 6% trách nhiệm do không thực hiện nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho những người tham gia, điều này có mối quan hệ nhân quả trực tiếp dẫn đến cái chết của Từ.

Là người tổ chức tiệc trưa và cùng uống với Từ, dù đã rời đi sớm nhưng theo tòa, Ngô vẫn phải chịu 4% trách nhiệm do biết rõ Từ đã uống rượu vào buổi trưa, có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho nạn nhân.

Doãn và Chung là hai người cùng uống rượu với Từ cả trưa và tối, tòa án cho rằng cả hai phải có nghĩa vụ chăm sóc cho Từ. Tòa xác định mỗi người phải chịu 3% trách nhiệm.

5 bạn nhậu khác dù mới gặp Từ lần đầu nhưng do đã cùng uống rượu trong bữa tối, được tòa xác định phải chịu 1% trách nhiệm vì không làm tròn nghĩa vụ chăm sóc khi thấy Từ say xỉn.

Tòa án bác yêu cầu bồi thường của gia đình Từ với 9 bạn nhậu khác vì không có cơ sở pháp lý.

Như vậy, 10 bạn nhậu cùng chia sẻ 30% trách nhiệm, tổng cộng bồi thường hơn 370.000 nhân dân tệ, trong đó riêng Lý là hơn 112.000 nhân dân tệ.

Ngoài ra, bốn bạn nhậu khác không bị xác định có lỗi nhưng tự nguyện bồi thường từ 1.000 đến 2.000 nhân dân tệ. Chủ nhà hàng tự nguyện bồi thường 10.000 nhân dân tệ.

Sau phán quyết sơ thẩm, Ngô và Chung kháng cáo. Tòa phúc thẩm bác đơn, giữ nguyên phán quyết ban đầu vì cho rằng các tình tiết đã được xác minh và áp dụng đúng luật.

Tuệ Anh (theo Hongxing News, Chinacourt)