Người đàn ông Trung Quốc trốn truy nã bị bắt ở Đà Nẵng

Zhang Yuan, 44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, trốn truy nã quốc tế về hành vi tổ chức mở sòng bạc trái phép, đến Việt Nam thì bị bắt.

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với Công an phường Sơn Trà bắt giữ Zhang Yuan khi người này đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Lê Văn Duyệt, phường Sơn Trà.

Zhang Yuan khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 16/12, trong quá trình rà soát địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện Zhang Yuan có mặt tại khách sạn trên và có biểu hiện nghi vấn. Qua xác minh, cảnh sát xác định người này có liên quan đến hoạt động tổ chức sòng bạc trái phép tại TP Thường Nhiệt (Trung Quốc) và đang bị Công an TP Thường Nhiệt ban hành lệnh truy nã.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Sơn Trà tổ chức bắt giữ Zhang Yuan khi người này vẫn đang lưu trú tại khách sạn.

Công an TP Đà Nẵng đang hoàn tất các thủ tục pháp lý, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để xử lý vụ việc theo quy định.

Ngọc Trường