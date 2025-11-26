Người đàn ông trung niên tìm hạnh phúc

Tôi vui tính, hòa đồng, thân thiện, rành việc nhà, thích trẻ con, mong muốn tìm kiếm một bạn nữ cùng hoàn cảnh, là mẹ đơn thân.

Cuối năm, lại một năm mới sắp sửa trôi qua, qua bao nhiêu mùa thu lá rụng, mùa đông giá rét mùa hè nóng ran, ngoảnh lại bước sang tuổi trung niên, thời gian không chờ đợi một ai. Tôi 41 tuổi, sinh ra, lớn lên và làm việc một thời gian dài ngoài Bắc, từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi cách đây 4 năm. Tôi đang là kỹ sư cơ khí làm việc ở Phú Quốc, đi thật xa để tìm kiếm một hạnh phúc, một người có thể cầm tay đi nốt quãng đường còn lại. Tôi có một gia đình cơ bản, bố mẹ là giáo viên cấp hai đã nghỉ hưu ở quê, có một anh trai hiện ở Hà Nội và có ba cháu ngoan ngoãn, dễ thương, học giỏi.

Về bản thân, tôi tốt nghiệp đại học, là kỹ sư cơ khí, định cư và sinh sống lâu dài ở Phú Quốc. Tôi vui tính, hòa đồng, thân thiện, rành việc nhà, thích trẻ con. Tôi mong muốn tìm kiếm một bạn nữ cùng hoàn cảnh, là mẹ đơn thân, quê miền Trung từ Hà Tĩnh đến Ninh Bình, như vậy nếu có duyên cũng thuân tiện đi lại, làm việc ở Phú Quốc. Điều kiện có vẻ khó nhưng tôi tin và hy vọng ở đâu đó ngoài đảo cũng có người đang tìm một đối phương như vậy.

Về tính tình, bạn nữ có thể hiền dịu một xíu, vui tính một xíu, cảm thông một xíu, cùng nhau chăm lo gia đình, xây dựng lại hạnh phúc, chăm sóc con cái. Chờ đợi là hạnh phúc, hạnh phúc có thể muộn màng một chút nhưng ở đó có tình yêu, sự bao dung, thấu hiểu. Vậy có thể nói là sống một cuộc đời có ý nghĩa.

