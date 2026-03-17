Người đàn ông trúng độc sau khi ăn củ lạ giống sâm đất

Phú ThọĂn nhầm củ thương lục vì tưởng sâm đất, người đàn ông 61 tuổi ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 17/3, đại diện Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết ông xuất hiện triệu chứng ngộ độc như tiêu chảy, đau bụng, khó thở ngay sau khi ăn một loại củ thu hái trong vườn. Qua khai thác bệnh sử và nhận diện mẫu vật, bác sĩ xác định nguyên nhân gây trúng độc là củ thương lục. May mắn, ông chỉ tiêu thụ một lượng nhỏ nên cơ thể không chịu tổn thương quá nặng, bác sĩ nói.

Hình ảnh củ thương lục do gia đình chụp. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Bác sĩ Phạm Anh Hùng, Trưởng khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, giải thích thương lục mang vị đắng, tính hàn và chứa độc tố Phytolaccatoxin ở tất cả bộ phận. Khi hấp thụ lượng lớn chất này, người bệnh sẽ tê môi, đau bụng, vã mồ hôi, giãn đồng tử, tăng tiết đờm nhớt, tụt huyết áp và co giật. Nếu bác sĩ không can thiệp kịp thời, nạn nhân có thể hôn mê và tử vong.

Từ ca bệnh này, chuyên gia y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối tránh ăn các loại động, thực vật lạ. Mọi người không tự ý uống thuốc nam hay thuốc đông y khi thiếu sự hướng dẫn từ thầy thuốc. Lúc phát hiện dấu hiệu bất thường sau khi ăn uống, gia đình cần lưu giữ phần thức ăn thừa để phục vụ quá trình điều tra nguyên nhân, đồng thời nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

