Người đàn ông sống tử tế, làm việc chân chính tìm bạn đồng hành

Chào em,

Giữa rất nhiều cuộc gặp gỡ vội vàng của cuộc sống hôm nay, anh vẫn tin rằng sẽ có một người xuất hiện không phải để bước ngang qua đời nhau, mà để ở lại, cùng nhau xây dựng một chặng đường dài bằng sự chân thành và nghiêm túc.

Anh là người đàn ông bình thường, làm công việc công nhân. Mỗi ngày của anh bắt đầu bằng sự cố gắng, bằng trách nhiệm với công việc và mong muốn tạo dựng cuộc sống ổn định bằng chính đôi tay của mình. Công việc tuy giản dị nhưng chân chính và anh luôn tự hào vì những gì mình có được đều đến từ lao động thật sự.

Anh không có cuộc sống hào nhoáng, cũng không quen nói những điều quá lớn lao. Điều anh có là sự chăm chỉ, tính trách nhiệm và một trái tim biết trân trọng những giá trị bền vững. Anh tin rằng giá trị của một người đàn ông không nằm ở việc anh ta khoe được gì, mà ở cách anh ta sống, cách anh ta cư xử và cách anh ta đối đãi với những người bên cạnh.

Cuộc sống của anh khá đơn giản. Đi làm, về nhà, quan tâm gia đình, dành thời gian nghỉ ngơi và nghĩ về tương lai. Anh không thích những cuộc vui vô nghĩa, không chạy theo sự phù phiếm, càng không muốn sống trong những mối quan hệ nửa vời. Anh thích sự rõ ràng, chân thành và bình yên.

Từ nhỏ, anh đã được dạy rằng con người có thể bắt đầu từ điều kiện bình thường nhưng nhất định phải sống có đạo đức, biết đúng sai, biết giữ lời, biết tôn trọng người khác và luôn cư xử tử tế. Những điều đó đến nay vẫn là nguyên tắc anh giữ cho mình trong cuộc sống.

Trong tình cảm, anh là người nghiêm túc. Khi thương ai, anh muốn thương bằng sự thật lòng. Khi chọn đồng hành cùng ai đó, anh sẽ đặt sự tôn trọng, chung thủy và trách nhiệm lên hàng đầu. Anh không tìm một mối quan hệ để lấp chỗ trống nhất thời, mà mong gặp được người có thể cùng nhau đi qua năm tháng.

Anh không mong em phải hoàn hảo, cũng không đặt nặng ngoại hình hay những tiêu chuẩn xa vời. Điều anh trân trọng là một cô gái sống biết điều, có lòng tốt, biết yêu thương gia đình, biết nghĩ cho tương lai và có trái tim chân thành.

Anh tin rằng hạnh phúc không nằm ở những điều quá lớn lao. Đôi khi hạnh phúc chỉ là sau một ngày làm việc mệt mỏi vẫn có người chờ mình về, là những bữa cơm giản dị nhưng ấm áp, là vài câu hỏi han quan tâm, là lúc khó khăn vẫn có người ở bên động viên nhau cố gắng.

Anh chưa phải người đàn ông thành công rực rỡ nhưng là người luôn muốn tiến về phía trước. Anh chưa thể hứa cho em cuộc sống xa hoa nhưng có thể hứa sẽ luôn nỗ lực vì tương lai của cả hai. Và quan trọng hơn hết, anh sẽ luôn đối xử với em bằng sự tử tế và chân thành.

Nếu em cũng đang tìm một người đàn ông sống thật lòng, biết cố gắng và mong muốn xây dựng một mái ấm bình yên, anh hy vọng mình có cơ hội được biết em.

Biết đâu giữa cuộc sống rộng lớn này, hai người bình thường lại là điều đúng đắn nhất dành cho nhau.