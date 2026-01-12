Người đàn ông lao xe máy như đạn bắn, nằm gọn trong thùng xe tải

Cần ThơKhông quan sát, người đi xe máy phóng nhanh, đâm vào xe tải nhỏ đang quay đầu hôm 11/1 tại Cần Thơ.

Lao vào xe tải, người đi xe máy bị hất lên thùng xe Video; CTV

Tình huống giao thông: Chiếc xe tải nhỏ đang từ từ quay đầu thì bị một người phóng xe máy đâm mạnh vào ngang thùng. Cú va chạm mạnh hất người đi xe máy bay lên thùng xe tải, chiếc xe máy vỡ nát phần đầu văng ra đường. Người này sau đó được người dân hỗ trợ kiểm tra sức khỏe.

Kỹ năng lái xe: Người đi xe máy nên tập trung vào việc điều khiển xe quan sát các tình huống xung quay. Việc lơ đễnh một vài giây trong khi điều khiển phương tiện sẽ có hậu quả khó lường mất an toàn cho bản thân và những người đi đường khác. Đồng thời, khi di chuyển ở khu vực đông đúc, cần đảm bảo tuân thủ tốc độ, luôn chủ động quan sát rộng.

Với ôtô, khi quay đầu cũng cần quan sát kỹ và đọc sớm tình huống. Ví dụ trong trường hợp này, dù khi ôtô bắt đầu di chuyển, xe máy đang ở xa, nhưng với tốc độ cao của xe máy, tai nạn vẫn xảy ra. Vì vậy để cẩn thận, ngoài việc đo khoảng cách, còn cần ước lượng tốc độ di chuyển của các phương tiện đang hướng tới.

Nguyên Vũ