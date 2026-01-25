Người đàn ông không tay chân nuôi cả gia đình

Trung QuốcTừng bị xem là gánh nặng vì hình hài như "cục thịt", Yuan Lidong nỗ lực trở thành game thủ, bán hàng online bằng miệng để làm trụ cột kinh tế gia đình.

Sinh năm 1986 tại Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, Yuan Lidong chào đời với hội chứng hải cẩu (Phocomelia) hiếm gặp, khiến tứ chi không phát triển. Nhìn con trai chỉ có phần thân tròn lốc, cha mẹ Yuan từng tuyệt vọng định đem bỏ giữa trời đông giá rét. Nhưng tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ đã giữ họ lại. Người mẹ quyết tâm: "Dù thế nào cũng phải nuôi con khôn lớn". Từ đó, gia đình dạy anh cách tự lập bằng những bộ phận còn lại trên cơ thể.

Không đầu hàng số phận, Yuan biến chiếc miệng thành "đôi tay". Anh tập ngậm đũa để ăn uống, lật sách và gõ phím. Những ngày đầu, miệng anh sưng tấy, rớm máu, răng đau nhức nhưng Yuan kiên quyết không nhờ giúp đỡ.

Không tay chân, Yuan Lidong tập mặc quần áo bằng răng và dùng miệng ngậm đũa để ăn uống. Ảnh: 163.com

Năm 14 tuổi, Yuan theo cha đi hát rong khắp các thành phố lớn nhỏ để mưu sinh. Chính nghị lực và giọng hát của anh đã chinh phục Chai Panxia - một cô gái trẻ lành lặn. Bất chấp sự ngăn cản kịch liệt từ gia đình vợ, họ kết hôn năm 2008 và đón con trai đầu lòng sau đó ít lâu.

Khi gánh nặng kinh tế đè lên vai, Yuan quyết định thử sức với công việc livestream chơi game - lĩnh vực vốn đòi hỏi thao tác tay cực nhanh. Nằm nghiêng trên giường, anh dùng miệng ngậm một chiếc đũa để di chuột và gõ phím.

Sự kiên trì giúp Yuan trở thành game thủ điêu luyện với biệt danh "Chopstick Brother" (Anh chàng đũa). Hình ảnh người đàn ông mồ hôi nhễ nhại, điều khiển nhân vật ảo điêu luyện bằng miệng đã thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi, giúp anh có thu nhập ổn định lo cho vợ con.

Yuan Lidong, ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc từng có thời gian đi hát dạo trên đường phố để mưu sinh. Ảnh: 163.com

Tuy nhiên, sau ba năm, cường độ làm việc cao khiến cột sống và răng của Yuan tổn thương nghiêm trọng. Nghe lời bác sĩ, anh từ bỏ game, chuyển hướng sang livestream bán nông sản quê hương và mở một siêu thị nhỏ cùng vợ.

"Khó khăn không đáng sợ, đáng sợ nhất là tự bỏ cuộc", Yuan nói. Từ một người ngỡ như bỏ đi, anh giờ đây không chỉ tự nuôi sống bản thân mà còn báo hiếu cha mẹ và là chỗ dựa vững chắc cho vợ con.

Minh Phương (Theo Sina, Sohu)