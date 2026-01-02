Người đàn ông khỏa thân gây rối trong lễ phát biểu của Nhật hoàng

Một người đàn ông bị bắt sau khi cởi toàn bộ quần áo và trèo qua hàng rào trong buổi lễ phát biểu mừng năm mới 2026 của Nhật hoàng.

Các điều tra viên cho biết tại lễ phát biểu mừng năm mới 2026 của Nhật hoàng Naruhito ngày 2/1, một người đàn ông ở hàng ghế đầu la hét, cởi quần áo và trèo qua hàng rào. Đội cận vệ tại Cung điện Hoàng gia Nhật Bản và cảnh sát khống chế người này, sau đó quấn chăn quanh người anh ta và áp giải ra ngoài.

Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản cho biết vào thời điểm xảy ra sự việc, khoảng 5.000 người có mặt tại cung điện để chúc mừng Nhật hoàng và hoàng gia. Họ khẳng định việc này không ảnh hưởng tới những người tham dự buổi lễ.

Cảnh sát, cận vệ hoàng gia Nhật Bản áp giải người đàn ông gây rối tại lễ phát biểu của Nhật Hoàng ngày 2/1. Ảnh: Sankei

Truyền thông Nhật Bản đưa tin người đàn ông, khoảng 20 tuổi, đã đăng lên mạng xã hội rằng anh ta sẽ cởi quần áo tại buổi lễ. Cảnh sát và cận vệ Hoàng gia Nhật Bản đang điều tra động cơ của người này.

Trong buổi lễ ngày 2/1, Nhật hoàng Naruhito có bài phát biểu ngắn gọn rồi cùng các thành viên hoàng gia, trong đó có Hoàng hậu Masako và em trai là Thái tử Akishino, vẫy chào mọi người từ ban công.

Hoàng gia Nhật Bản được cho là hậu duệ của nữ thần mặt trời Amaterasu. Theo Hiến pháp Nhật Bản sau Thế chiến II, hoàng gia nước này không còn quyền lực chính trị, song vẫn đóng vai trò biểu tượng to lớn.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Sankei, TBS)