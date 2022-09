Người đàn ông hài hước dễ thu hút em

Em làm kế toán, công việc không quá áp lực, sống ở Hà Nội, quê cách thủ đô khoảng hơn 100 km.

Chào anh,

Vài ngày nữa là em bước sang tuổi 29, nếu tính theo tuổi của các cụ là em đã 30 rồi đấy. Ở cái tuổi mà bạn bè thi nhau khoe ảnh con cái, em vẫn ngồi đây viết thư nhờ VnExpress tìm anh. Em không muốn giải thích nhiều về cái sự độc thân của mình ở tuổi này, vì nếu anh đang đọc những dòng này, chắc anh cũng hiểu. Lỗi đôi khi không phải tại chúng ta, còn do đâu thì em cũng không biết.

Em giới thiệu một chút về bản thân nhé.

- Ngoại hình: em cao 1,6 m, nặng 50 kg.

- Em sinh vào mùa thu của năm con gà, mùa mà theo em là dễ chịu nhất trong năm nên tính cách em cũng dễ chịu như thế. Tư duy của em khá hiện đại, hiểu chuyện, biết quan tâm và chân thành.

- Quan điểm về tình yêu: em nghĩ quan trọng nhất là sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau, cùng sẻ chia và thấu hiểu.

- Quan điểm về kinh tế: Em là người thực tế, không tin vào tình yêu với "một túp lều tranh, hai trái tim vàng". Vì vậy kinh tế vững là nền tảng tốt cho hôn nhân. Tuy nhiên nếu chưa có, chúng ta cũng có thể cùng nhau cố gắng để có một cuộc sống tốt hơn, miễn là mình có tư duy phát triển.

Em không gò bó bản thân về mẫu đàn ông lý tưởng nào vì mỗi chúng ta đều có những ưu và nhược điểm riêng, nhưng em nghĩ mình dễ bị thu hút bởi sự hài hước của một người đàn ông, hoặc sự điềm đạm, trưởng thành của anh ấy. Đôi khi, quan trọng là chúng ta tìm được thứ gì đó đồng điệu trong tâm hồn.

"If we vibe we vibe".

Đôi điều ngắn gọn và rất thật về em, hãy gửi thư cho em nếu anh nghĩ có thể chúng ta sẽ hợp nhau. Chờ thư anh.

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc