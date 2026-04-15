Người đàn ông chuyển cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng của công an

Thanh HóaBị làm phiền bởi các cuộc gọi đòi nợ, người đàn ông 34 tuổi đã chuyển hướng toàn bộ sang đường dây nóng của công an, gây ảnh hưởng, bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 15/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa xử phạt vi phạm hành chính người đàn ông ngụ xã Hồ Vương về hành vi Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra làm việc với người vi phạm. Ảnh: Lam Sơn

Theo cơ quan chức năng, do thường xuyên bị làm phiền bởi các cuộc gọi đòi nợ từ ứng dụng vay tiền, anh Hà đã sử dụng dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi, chuyển toàn bộ các cuộc này đến số đường dây nóng của Công an tỉnh Thanh Hóa.

Hành vi khiến đường dây nóng tiếp nhận nhiều cuộc gọi không liên quan, ảnh hưởng hoạt động trực ban, tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm và hỗ trợ người dân.

Nhà chức trách xác định anh Hà vi phạm khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo, việc tự ý chuyển hướng cuộc gọi đến cơ quan, tổ chức khi chưa được đồng ý, gây ảnh hưởng hoạt động bình thường là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.

Lê Hoàng

* Tên người vi phạm đã thay đổi.