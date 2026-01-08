Người đàn ông bị ôtô tông tử vong khi quay đầu trên phố Hà Nội

Tối 8/1, một người đàn ông đi xe máy quay đầu trên phố Nguyễn Lương Bằng đã bị ôtô 4 chỗ tông trúng, kéo lê khoảng 10 m và tử vong tại chỗ.

Khoảng 18h40, tại ngã rẽ đối diện số 93 Nguyễn Lương Bằng, phường Đống Đa, người đàn ông điều khiển xe máy quay đầu sang làn đường ngược chiều thì va chạm với ôtô 4 chỗ. Sau cú tông, cả người và xe máy bị cuốn vào gầm, ôtô chỉ dừng lại sau khi chạy thêm một đoạn.

Người đàn ông bị tông chết khi quay đầu trên phố Hà Nội Hình ảnh từ vụ tai nạn. Video: Đô Quân

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết nạn nhân tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng. Danh tính tài xế và nạn nhân chưa được công bố.

Trước đó sáng cùng ngày, trên đường Cầu Giấy, phường Cầu Giấy cũng xảy ra vụ tai nạn khiến một nam thanh niên 19 tuổi, quê Nghệ An, tử vong tại chỗ. Camera hành trình ghi lại cho thấy nạn nhân đi xe máy với tốc độ cao, va chạm với xe máy cùng chiều, ngã ra đường và bị ôtô đi tới tông trúng.

Việt An