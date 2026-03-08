Người đàn ông bí mật của em từng làm quen với tôi

Nghĩ lại, khi làm quen với tôi, người đó có gì đó lạ so với những bạn khác của em; giờ tôi mới hiểu, anh ta đã chịu đựng nhiều.

Tôi và em yêu nhau hơn năm rưỡi. Khoảng hai tháng đầu yêu nhau, tôi luôn cảm thấy em có những khoảng riêng nào đó mà mình không thể chạm tới. Em luôn xem trọng bạn bè hơn tôi, có thể vì bạn gọi mà cắt ngang khi đang gọi điện với tôi. Mỗi khi em kể về người yêu cũ cũng luôn làm tôi có cảm giác em không thương tôi. Tôi đã có lúc nói chuyện trực tiếp nhưng em chỉ cười nhạt và nói anh tin hay không thì tùy.

Tôi từng nghĩ sẽ buông tay vì không muốn một mối quan hệ nhạt nhẽo, chỉ có mình luôn nghĩ đến em. Sau đó, có một biến cố lớn xảy ra với em, tự dưng em thay đổi hẳn thái độ với tôi. Thay vì trước đây em nhạt nhẽo với tôi bao nhiêu thì sau đó lại quấn lấy tôi bấy nhiêu. Vô tình hôm nay tôi tìm được một tài khoản mạng xã hội cũ của em. Vì để chế độ công khai nên tôi có thể đọc được hết những dòng trạng thái cũng như lời bình với người "bạn" mà trước đây em thường cắt ngang cuộc gọi với tôi để nói chuyện với họ. Tôi biết một sự thật: khi đó em không chỉ có mình tôi.

Em từng thừa nhận còn có thêm một người nữa. Hiện tại người đó cũng nói chuyện với tôi. Khi quen em, tôi cũng quen người đó. Tôi chỉ nghĩ đó là bạn của em nên không mảy may nghi ngờ. Nghĩ lại, khi làm quen với tôi, người đó có gì đó lạ so với những người bạn khác của em. Giờ tôi mới hiểu, anh ta đã chịu đựng và không nói với tôi.

Hiện giờ thì tôi biết em chỉ có mình tôi. Tôi cũng yêu em rất nhiều. Tôi vẫn biết quan trọng là hiện tại và tương lai nhưng không thoát khỏi cảm giác bị lừa dối ngay từ đầu. Mong mọi người chia sẻ để tôi có thể không thấy hụt hẫng như thế này nữa.

